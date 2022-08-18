«Ээсти 200»: правительство должно представить план выхода из энергетического кризиса

По словам председателя партии «Ээсти 200» Кристины Каллас, большая часть ответственности за возникновение нынешнего энергетического кризиса лежит не столько на рынке электроэнергии, сколько на предыдущих правительствах во главе с Партией реформ и Центристской партией. «Решения не приняты, время потрачено впустую, ответственности избегают. Результат – катастрофа, которую мы видим в наших ежедневных счетах за электроэнергию», – подчеркнула Каллас.

По словам Каллас, меры должны были быть приняты еще вчера, поскольку еще в 2018 году совет Eesti Energia предупредил правительство и Elering о чрезмерно высоких ценах на электроэнергию, связанных с потерей резервных мощностей. К сожалению, по словам Каллас, ни одно правительство не прислушалось к этому сообщению и не предприняло решительных шагов по наращиванию производственных мощностей или управлению спроса на электроэнергию.

«Сегодня последняя возможность, когда правительство должно представить план, как взять под контроль цены на энергоносители. Необходимо принять решение, что неиспользумые производственные мощности будут возрастать в два раза быстрее. Какая производственная мощность выйдет на рынок в 2024 году? Какой результат будет в 2025 и 2026 годах?» – спросила Каллас.