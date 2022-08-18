Партия «Ээсти 200» считает, что правительство должно немедленно представить план выхода из энергетического кризиса и выступить с предложениями по быстрому решению проблемы дефицита производственных мощностей.
«Ээсти 200»: правительство должно представить план выхода из энергетического кризиса
По словам председателя партии «Ээсти 200» Кристины Каллас, большая часть ответственности за возникновение нынешнего энергетического кризиса лежит не столько на рынке электроэнергии, сколько на предыдущих правительствах во главе с Партией реформ и Центристской партией. «Решения не приняты, время потрачено впустую, ответственности избегают. Результат – катастрофа, которую мы видим в наших ежедневных счетах за электроэнергию», – подчеркнула Каллас.
По словам Каллас, меры должны были быть приняты еще вчера, поскольку еще в 2018 году совет Eesti Energia предупредил правительство и Elering о чрезмерно высоких ценах на электроэнергию, связанных с потерей резервных мощностей. К сожалению, по словам Каллас, ни одно правительство не прислушалось к этому сообщению и не предприняло решительных шагов по наращиванию производственных мощностей или управлению спроса на электроэнергию.
«Сегодня последняя возможность, когда правительство должно представить план, как взять под контроль цены на энергоносители. Необходимо принять решение, что неиспользумые производственные мощности будут возрастать в два раза быстрее. Какая производственная мощность выйдет на рынок в 2024 году? Какой результат будет в 2025 и 2026 годах?» – спросила Каллас.
По ее словам, необходимо как можно скорее законодательно принять меры, которые будут способствовать экономии электроэнергии, то есть создать возможность платить тем, кто снижает потребление электроэнергии. «Скорость развития сети должна также увеличиваться как минимум в два раза, чтобы новые производственные мощности, которые сейчас не используются, можно было сразу выводить на рынок», – прокомментировала Каллас.
Что касается энергетических рынков, то, по ее словам, нужно немедленно реформировать Nord Pool для создания прозрачности. Систему квот на выбросы CO2, которая связана со спекуляциями российского «Газпрома», заменить налогами на загрязнение по принципу – «загрязнитель платит».
По словам Каллас, биржевые цены на электроэнергию не неизбежны, а являются результатом нерешительности и пассивности в действиях. «Цена на бирже электроэнергии – это показатель, который отображает результат нашей незавершенной работы. Виноват не рынок, а отсутствие управления развитием производственных мощностей», – пояснила она.
Она говорит, что конкурентоспособность эстонских предприятий снижается чрезвычайно быстро, и в грядущем экономическом спаде предприятия будут в значительно более трудном положении из-за цен на энергоносители. «Нам срочно нужен план, который даст компаниям и частным потребителям уверенность в том, что через пять или шесть лет мы выйдем из этого кризиса более сильными. Мы не можем решать только проблемы предстоящей зимы, мы должны уметь смотреть наперед и предотвращать еще более суровые зимы», – сказала Каллас.