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Полиция просит помощи в поисках пропавшей 73-летней Тамары

rus.postimees.ee
Полиция просит помощи в поисках пропавшей 73-летней Тамары
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Тамара.
Тамара. Фото: PPA

По словам близких, сегодня днем ​​Тамара ушла из дома в Нымме. Из-за состояния здоровья женщина может быть сбита с толку, и ее жизнь может оказаться в опасности. Сейчас полиция проверяет районы Нымме и Харку.

У Тамары худощавое телосложение. На ней цветная блузка и брюки, а также может быть желтая сумка через плечо. У нее светлые волосы.

Полиция просит всех, кто видел описываемую женщину, сообщить об этом в полицию по телефону 112.

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