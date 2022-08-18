По словам близких, сегодня днем Тамара ушла из дома в Нымме. Из-за состояния здоровья женщина может быть сбита с толку, и ее жизнь может оказаться в опасности. Сейчас полиция проверяет районы Нымме и Харку.
Полиция просит помощи в поисках пропавшей 73-летней Тамары
Полиция просит помощи в поисках пропавшей 73-летней Тамары
У Тамары худощавое телосложение. На ней цветная блузка и брюки, а также может быть желтая сумка через плечо. У нее светлые волосы.
Полиция просит всех, кто видел описываемую женщину, сообщить об этом в полицию по телефону 112.