В прошлую субботу в Тарту состоялись выборы председателя Центристской партии. В итоге председатель остался прежним и его взгляды тоже не изменились. Юри Ратас напомнил, что при центристах в правительстве пенсия по старости выросла более чем на 200 евро и в следующем году, согласно прогнозам, составит свыше 650 евро. «Однако, чтобы пенсионеры смогли нормально жить, средняя пенсия по старости в течение ближайших лет должна увеличиться до 1000 евро и в дальнейшем составлять минимум 40 процентов от средней зарплаты по Эстонии», – сказал председатель Центристской партии.
От редакции ⟩ Деньги возьмем из тумбочки
Вряд ли в правительстве и вообще в стране есть хоть одна партия, которая не осознает, что людям нужно что-то предложить: цены выросли, покупательная способность сильно упала, а на носу зима и парламентские выборы. Пообещать избирателям денег – идея простая, как дверь. Не сомневаемся, что Юри Ратас со своей тысячей пенсионерам будет первым, но не единственным. Скоро к нам прилетит толпа волшебников на голубых вертолетах с бесплатным кино. Только вот вопрос: это действительно помощь или хитрость для привлечения избирателя?
Финансист и бывший руководитель Praxis Тармо Юристо перевел в цифры предложенную Ратасом идею. По данным Департамента статистики, в Эстонии 324 318 пенсионеров, средняя пенсия после последнего повышения составляет около 600 евро. Чтобы увеличить ее до 1000 евро, государству нужно дополнительно гдето взять (не всего вместе на пенсии, а только на повышение их до тысячи!) 1,3 миллиарда евро в год. Это 10 процентов нынешнего госбюджета и около 4,3 процентов ВВП Эстонии. Для сравнения: весь резерв правительства для покрытия непредвиденных расходов Кассы по безработице и Больничной кассы лишь чуть больше этой суммы – он составляет 1,67 миллиарда евро. Где брать столько денег – непонятно. Но! У нас уже сейчас инфляция составляет 20 процентов в год. Если ее не снизить немедленно, то за несколько лет цены вырастут так, что на 1000 евро пенсии можно будет купить все то же самое, что сейчас на 600. Так в чем мудрый план? Следовать по течению следом за инфляцией, а там или ишак помрет, или падишах?
С ростом пенсий и зарплат без глубоких преобразований в экономике инфляция пойдет на новый виток, а дорисовывание нулей в доходах населения не принесет богатства, оно принесет только безумный рост цен. Что собирается делать Юри Ратас, если попадет в правительство? «Нынешняя налоговая система устарела и не жизнеспособна», – сказал он. По его словам, денег станет в бюджете больше, если брать больше с тех, кто хорошо зарабатывает. Плюс нужно ввести налогообложение на предметы роскоши. Нет, мы совершенно не против: можешь позволить себе «Бентли» – плати, но люксовые машины продаются в Эстонии поштучно, а не тысячами. Сколько машин или сережек с бриллиантами должны купить богатеи, чтобы одного только налога с этих покупок набежало хотя бы на 5 процентов госбюджета? Остальные 5 процентов должен дать, видимо, ступенчатый подоходный налог, если высокотехнологичный бизнес не сбежит из страны раньше.
Кроме коммунистического «отнять и поделить» идей у Юри Ратаса нет. Видимо, другой путь – заняться увеличением конкурентоспособности экономики Эстонии, привлечением в страну бизнеса с высокой добавленной стоимостью, что увеличит и зарплаты, и налоговые отчисления, – это пугающе долго. Избирательные циклы короче.