От редакции ⟩ Деньги возьмем из тумбочки

Вряд ли в правительстве и вообще в стране есть хоть одна партия, которая не осознает, что людям нужно что-то предложить: цены выросли, покупательная способность сильно упала, а на носу зима и парламентские выборы. Пообещать избирателям денег – идея простая, как дверь. Не сомневаемся, что Юри Ратас со своей тысячей пенсионерам будет первым, но не единственным. Скоро к нам прилетит толпа волшебников на голубых вертолетах с бесплатным кино. Только вот вопрос: это действительно помощь или хитрость для привлечения избирателя?

Финансист и бывший руководитель Praxis Тармо Юристо перевел в цифры предложенную Ратасом идею. По данным Департамента статистики, в Эстонии 324 318 пенсионеров, средняя пенсия после последнего повышения составляет около 600 евро. Чтобы увеличить ее до 1000 евро, государству нужно дополнительно гдето взять (не всего вместе на пенсии, а только на повышение их до тысячи!) 1,3 миллиарда евро в год. Это 10 процентов нынешнего госбюджета и около 4,3 процентов ВВП Эстонии. Для сравнения: весь резерв правительства для покрытия непредвиденных расходов Кассы по безработице и Больничной кассы лишь чуть больше этой суммы – он составляет 1,67 миллиарда евро. Где брать столько денег – непонятно. Но! У нас уже сейчас инфляция составляет 20 процентов в год. Если ее не снизить немедленно, то за несколько лет цены вырастут так, что на 1000 евро пенсии можно будет купить все то же самое, что сейчас на 600. Так в чем мудрый план? Следовать по течению следом за инфляцией, а там или ишак помрет, или падишах?