На выходных в движении столичного общественного транспорта произойдут изменения

Автобусные маршруты номер 1, 6, 8, 34 и 38 не будут совершать остановку «Румму» в направлении из города.

Автобусные маршруты номер 1, 6 и 8 в направлении из города временно будут делать остановку «Пирита» на Меривялья-теэ после перекрестка с Клоостриметса-теэ.

На маршрутах номер 34 и 38 остановка «Пирита» временно будет расположена в направлении из города на Клоостриметса-теэ после перекрестка с Меривялья-теэ.

Автобусные маршруты номер 1, 5, 6, 8, 34 и 38 будут двигаться по свободному графику.

Таллиннский департамент транспорта приносит извинения за доставленные неудобства.