В связи с проведением в Пирита соревнований памяти велогонщика Лаури Ауса, в воскресенье, 21 августа, с 9 часов до 20 часов будет изменена организация движения общественного транспорта на Пирита-теэ.
В движении столичного общественного транспорта сегодня произойдут изменения
В движении столичного общественного транспорта сегодня произойдут изменения
Автобусные маршруты номер 1, 6, 8, 34 и 38 не будут совершать остановку «Румму» в направлении из города.
Автобусные маршруты номер 1, 6 и 8 в направлении из города временно будут делать остановку «Пирита» на Меривялья-теэ после перекрестка с Клоостриметса-теэ.
На маршрутах номер 34 и 38 остановка «Пирита» временно будет расположена в направлении из города на Клоостриметса-теэ после перекрестка с Меривялья-теэ.
Автобусные маршруты номер 1, 5, 6, 8, 34 и 38 будут двигаться по свободному графику.
Таллиннский департамент транспорта приносит извинения за доставленные неудобства.
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