Стойческу: Кремль надеется сделать из Запада соучастника своего преступления

Это хорошо видно и на примере этой войны. Перед войной Россия обвиняла Украину в том, что та готовит нападение на Россию. На самом деле Россия готовила нападение на Украину. Россия говорила, что Украина творит геноцид. В итоге геноцидом занимается как раз Россия. Именно по этой причине легкомысленно относиться к анонсированным Россией на Запорожской АЭС «украинским провокациям» никак нельзя.

Хотя в то же самое время логика адекватного человека говорит, что ядерная катастрофа на Запорожской АЭС никак не может быть выгодна России. Россия же декларирует планы объявить Запорожскую область своей территорией. Кроме того, Россия никак не может иметь какой-то уверенности насчет того, куда будет дуть ветер после катастрофы, если она ее устроит. Ведь радиация может двинуться и в сторону Крыма, и, к примеру, в сторону Краснодарского края России.

Риск того, что эта катастрофа очень сильно навредит и самой России, исключительно высок. Не может случиться такого, что авария на Запорожской АЭС стала бы трагедией только для Украины и для Европы. Россия тоже обречена сильно пострадать при таком сценарии. Кажется невероятным, чтобы Россия решила поиграть в такую игру. Но пользуются ли в Кремле логикой адекватного человека? Жизнь покажет. Наверное, в Кремле способны на что угодно.