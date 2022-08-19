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Стойческу: Кремль надеется сделать из Запада соучастника своего преступления

Павел Соболев
, журналист
Стойческу: Кремль надеется сделать из Запада соучастника своего преступления
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  • Пока армия РФ убивает людей в Украине, россияне не должны делать покупки на Елисейских Полях
  • У российской артиллерии совсем скоро не останется боеприпасов
  • Эрдоган ищет такое решение для военного кризиса, которое принесло бы выгоды прежде всего Турции

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Калев Стойческу среди прочего ответил на вопросы, касающиеся планов запретить выдачу россиянам туристических виз в Европу, а также роли президента Турции в международных усилиях, направленных на прекращение войны.

- Власти Финляндии сообщили на этой неделе, что сократят число выдаваемых россиянам турвиз в десять раз. Вопрос выдачи россиянам виз будет рассматриваться на встрече глав МИДов стран ЕС в конце августа в Праге. Некоторые страны ЕС занимают радикальную позицию, предлагая максимально сузить возможности для поездок россиян в Шенгенскую зону, но, например, канцлер ФРГ говорит, что не представляет такой запрет. Какое же решение будет принято в итоге в Праге? Голос каких стран прозвучит в столице Чехии громче и убедительнее?

- Хотелось бы, чтобы громче прозвучали голоса тех стран, у которых есть совесть. Конечно, можно говорить о гуманитарных визах для россиян. Такие визы могли бы помочь тем людям в России, которым война и преступный режим Путина противны. С гуманитарными визами они смогли бы выехать с российской территории. Ясно, что таким людям в России жить сейчас невозможно. Если они будут открыто высказывать там свое мнение о происходящем, они попадут в тюрьму. Но о туристических визах для граждан РФ всерьез говорить просто невозможно.

Это совершенно дикая ситуация, когда в то же самое время, когда российские войска убивают мирных людей в Украине, российские граждане будут продолжать ходить по Европе, делать покупки в Harrods в Лондоне или на Елисейских Полях в Париже, загорать на пляжах в Италии и Греции.

Мне кажется, совершенно очевидно, что россияне должны понимать, что сейчас не время для туризма. Моральный аспект тут должен выходить на первый план. Нужно сделать так, чтобы россияне поняли, что они тоже должны нести какую-то часть ответственности за эту войну. Да, например, канцлер Германии Шольц любит говорить, что это война Путина, а не российского народа. Но ведь именно население России когда-то выбрало Путина президентом. Ведь и сейчас значительная часть этого населения поддерживает Путина и поддерживает войну.

Нельзя же делать вид, что эта война ведется по воле десяти человек в Кремле. Или пусть даже по воле двухсот человек. Нельзя считать, что все остальные россияне чисты как ангелы. Россияне, которые поддерживали Путина, должны понимать, что ответственность за войну распространяется и на них, что эта война и для них будет иметь последствия. Мы должны находить способы доносить до этих россиян, что российская агрессия против Украины — это не компьютерная игра, а настоящая война, и поэтому россиянам не стоит ждать, что их все это никак не коснется и что они не столкнутся с ограничениями и санкциями.

- Правительство Эстонии вчера одобрило очередной пакет военной помощи Украине. В его рамках Эстония направит в Украину, в частности, минометы и противотанковые средства. Тем временем издание Politico написало, что в июле шесть крупнейших европейских стран — Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия и Польша — не взяли на себя новые обязательства по двусторонней военной помощи Украине. Это произошло впервые с начала войны. Насколько это опасный сигнал? Не может ли случиться такого, что Украина в плане поставок оружия скоро сможет рассчитывать только на США?

- Нет, такого произойти не должно. Не будет такого, что Украине оружием помогать будут только США. Или, допустим, только США и Эстония. Другие страны тоже будут продолжать свои оружейные поставки Украине. Пожалуй, можно действительно говорить о том, что со стороны некоторых стран наблюдается сейчас определенная осторожность. Осторожность такого рода, что как будто эти страны немного напуганы тем, что Украина уже в самое ближайшее время может добиться какого-то большого успеха, на южном фронте и в других местах.

Очень большие проблемы с оружием и боеприпасами есть сейчас как раз у России. Я ознакомился сегодня утром с одним докладом, согласно которому у России в январе нынешнего года в распоряжении имелось 1,3 миллиона тонн артиллерийских ракет и снарядов. Почти за полгода войны была израсходована половина этого количества. Конечно, что-то в России сейчас производят, но явно не в том темпе, чтобы восполнять потраченное. Ко всему прочему, Украина очень эффективно уничтожает российские склады боеприпасов. Если все будет так и продолжаться, то у России через 4-6 месяцев просто не останется никаких боеприпасов для артиллерии.

Раузмеется, Россия будет вносить какие-то коррективы, и в военную тактику, и в логистические схемы, которые стали очень уязвимыми из-за появившихся у Украины систем HIMARS. Трудно сказать, как Россия будет пытаться выправить ситуацию для себя, но пока ее военные перспективы выглядят, мягко говоря, не очень хорошими.

- Вчера Минобороны РФ заявило о подготовке украинской провокации на Запорожской АЭС, конечной целью которой якобы будет обвинение российских военных в ядерном терроризме. Российские государственные информагентства даже распространили схемы нанесения ожидаемых ударов 19 августа и даже карты распространения радиационного загрязнения после ядерного инцидента. Наверное, если Россия предупреждает мир об украинской провокации, значит, она сама готовит провокацию, в которой обвинит Украину. Насколько критична сейчас ситуация вокруг Запорожской АЭС? Занимается ли Россия еще одной формой словесного ядерного шантажа, или угроза катастрофы на АЭС очень реальна?

- К этой угрозе надо относиться очень серьезно. Сейчас очень хорошо известно, каков был уровень инттелекта у советских генералов, которые должны были заниматься разрешением кризиса после катастрофы на Чернобыльской АЭС, и если сейчас на Запорожской АЭС вопросы будут решать офицеры примерно с таким же интеллектом, то катастрофа будет вполне возможной. Эти люди могут просто не понимать толком, с чем они имеют дело, и недооценивать риски, которые влекут их действия.

Безусловно, Россия и в этом случае занимается ядерным шантажом. Только в данной ситуации речь идет не о ядерном оружии, а об атомной электростанции. Вы, Павел, правы в том, что Москва в своей политике исторически исходит из культуры и традиций Византийской империи. Одна из этих традиций состоит в том, чтобы обвинять противника в вещах, которые ты уже сам предпринимаешь или собираешься вот-вот предпринять.

Это хорошо видно и на примере этой войны. Перед войной Россия обвиняла Украину в том, что та готовит нападение на Россию. На самом деле Россия готовила нападение на Украину. Россия говорила, что Украина творит геноцид. В итоге геноцидом занимается как раз Россия. Именно по этой причине легкомысленно относиться к анонсированным Россией на Запорожской АЭС «украинским провокациям» никак нельзя.

Хотя в то же самое время логика адекватного человека говорит, что ядерная катастрофа на Запорожской АЭС никак не может быть выгодна России. Россия же декларирует планы объявить Запорожскую область своей территорией. Кроме того, Россия никак не может иметь какой-то уверенности насчет того, куда будет дуть ветер после катастрофы, если она ее устроит. Ведь радиация может двинуться и в сторону Крыма, и, к примеру, в сторону Краснодарского края России.

Риск того, что эта катастрофа очень сильно навредит и самой России, исключительно высок. Не может случиться такого, что авария на Запорожской АЭС стала бы трагедией только для Украины и для Европы. Россия тоже обречена сильно пострадать при таком сценарии. Кажется невероятным, чтобы Россия решила поиграть в такую игру. Но пользуются ли в Кремле логикой адекватного человека? Жизнь покажет. Наверное, в Кремле способны на что угодно.

- Президент Украины Владимир Зеленский по итогам своей встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во Львове сказал журналистам, что переговоры с Россией для Киева возможны в том случае, если российские войска покинут все оккупированные территории Украины. По словам Зеленского, Эрдоган в ходе встречи сказал, что инициатива по экспорту украинского зерна дает «дипломатическое окно» для договоренностей о прекращении войны. Зеленский ответил Эрдогану, что пока что он видит в этом окне российское оружие и никакой веры России нет. Можно ли сказать, что президент Эрдоган хочет забрать себе у президента Макрона роль самого главного на планете миротворца?

- Эрдоган никак не может играть роль Макрона. Не может по той причине, что Эрдоган — настоящий автократ. Эрдоган заинтересован в таком соглашении между Россией и Украиной, которое несло бы выгоды прежде всего Турции. Но мне очень трудно представить сейчас такую сделку, которая была бы выгодна и Украине, и России, и Турции. Я не вижу возможностей для заключения такого соглашения.

Да, зерновая сделка, заключенная при активном посредничестве Турции, пока вроде бы работает. Но никто не знает, как долго она будет оставаться в силе. Ясно, что Россия может отречься от нее в любой момент. Поэтому совершенно понятно, почему Владимир Зеленский сказал Эрдогану, что никаких переговоров с Россией не будет, пока российские войска не уйдут с оккупированных украинских земель, включая Крым.

Совершенно очевидно, что России не победить в этой войне. Это понимает уже и российская сторона. Это понимает уже и Путин. Россия сейчас не в такой позиции, чтобы убедить Зеленского искать мира. И уж тем более не в такой, чтобы заставить его это делать. Украина занимается сейчас абсолютно легитимным и понимаемым всем человечеством делом: Украина освобождает свою страну от оккупантов. Это абсолютно законная миссия.

Я полагаю, что Россия пытается найти сейчас так называемый «компромисс», в рамках которого Запад оказался бы, по сути, соучастником российского преступления. Совершенно не просто так российская пропаганда сейчас начинает говорить про то, что в западной части Украины якобы в оборот введены польские злотые. Или что Польша там якобы вовсю раздает всем украинцам польские паспорта. Это абсолютная ложь, но эта ложь является своего рода приглашением к сделке для Запада: Запад получает неограниченное влияние в западной части Украины, но при этом не мешает России забрать себе восточную. По логике Кремля, с украинской государственностью будет покончено, и, так сказать, украинский вопрос будет решен. Россия объявит оккупированные восточные украинские земли Новороссией, радостно сообщит своему населению, что территория России стала больше, и начнет праздновать очередную «победу».

Смотрите передачу целиком в повторе!

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