Стойческу: Кремль надеется сделать из Запада соучастника своего преступления

- Эрдоган никак не может играть роль Макрона. Не может по той причине, что Эрдоган — настоящий автократ. Эрдоган заинтересован в таком соглашении между Россией и Украиной, которое несло бы выгоды прежде всего Турции. Но мне очень трудно представить сейчас такую сделку, которая была бы выгодна и Украине, и России, и Турции. Я не вижу возможностей для заключения такого соглашения.
Да, зерновая сделка, заключенная при активном посредничестве Турции, пока вроде бы работает. Но никто не знает, как долго она будет оставаться в силе. Ясно, что Россия может отречься от нее в любой момент. Поэтому совершенно понятно, почему Владимир Зеленский сказал Эрдогану, что никаких переговоров с Россией не будет, пока российские войска не уйдут с оккупированных украинских земель, включая Крым.
Совершенно очевидно, что России не победить в этой войне. Это понимает уже и российская сторона. Это понимает уже и Путин. Россия сейчас не в такой позиции, чтобы убедить Зеленского искать мира. И уж тем более не в такой, чтобы заставить его это делать. Украина занимается сейчас абсолютно легитимным и понимаемым всем человечеством делом: Украина освобождает свою страну от оккупантов. Это абсолютно законная миссия.
Я полагаю, что Россия пытается найти сейчас так называемый «компромисс», в рамках которого Запад оказался бы, по сути, соучастником российского преступления. Совершенно не просто так российская пропаганда сейчас начинает говорить про то, что в западной части Украины якобы в оборот введены польские злотые. Или что Польша там якобы вовсю раздает всем украинцам польские паспорта. Это абсолютная ложь, но эта ложь является своего рода приглашением к сделке для Запада: Запад получает неограниченное влияние в западной части Украины, но при этом не мешает России забрать себе восточную. По логике Кремля, с украинской государственностью будет покончено, и, так сказать, украинский вопрос будет решен. Россия объявит оккупированные восточные украинские земли Новороссией, радостно сообщит своему населению, что территория России стала больше, и начнет праздновать очередную «победу».
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