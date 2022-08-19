Студия Postimees: не ослабеет ли в ближайшее время военная поддержка Украины со стороны Европы?

- Кильский институт мировой экономики сообщил, что главным военным донором Украины остаются США, на втором месте – Великобритания, на третьем — Польша. При этом по доле помощи Украины в ВВП первое место занимает Эстония. Она предоставила Киеву поддержку на сумму, составляющую 0,8% ВВП страны. На втором месте – Латвия, на третьем – Польша, на четвертом – Литва. Вероятно, для самых благополучных стран Европы, в которых давно не происходило никаких серьезных кризисов, немного постыдно, что на самые большие жертвы для Украины идут не самые богатые страны с не самыми сильными экономиками?

- Власти Финляндии сообщили, что сократят число выдаваемых россиянам турвиз в десять раз. Вопрос выдачи россиянам виз будет рассматриваться на встрече глав МИДов стран ЕС в конце августа в Праге. Некоторые страны ЕС занимают радикальную позицию, предлагая максимально сузить возможности для поездок россиян в Шенгенскую зону, но, например, канцлер ФРГ говорит, что не представляет такой запрет. Какое же решение будет принято в итоге в Праге?

- Михаил Подоляк, советник президента Украины, написал недавно в соцсетях, что запрет на путешествия по Европе может оказаться для россиян той мерой, которая побудит их начать бунт против российской власти. Не слишком ли это наивный взгляд на вещи? Совершенно понятно желание лишить граждан страны, ведущей дикую войну, права на удовольствия, включая зарубежные поездки, но можно ли надеяться, что по этой причине в России начнутся беспорядки или даже революция? Ведь загранпаспортами обладает довольно небольшая часть россиян...