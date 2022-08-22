Зона с низким уровнем выбросов – это по-европейски

Первое, что бросается в глаза на дорогах Королевства – почти у всех машин в правом нижнем углу лобового стекла наклеена круглая яркая круглая наклейка с разными символами. Оказывается, это нужно для того, чтобы на дорогах можно было создавать зоны с низким уровнем выбросов, которые часто встречаются в Мадриде и других крупных городах Иберийского полуострова, и о достоинствах которых задумались теперь и руководители Таллиннской мэрии. В этом обсуждении полезно изучить опыт такой европейской страны, как Испания, где дорожное движение и климатическая политика в целом опережают Эстонию на несколько лет развития.