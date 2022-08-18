Если дополнительные деньги не будут найдены, некоторые вопросы в расследовании парома «Эстония» останутся открытыми

«Мы подали ходатайство о финансировании весной, его не удовлетворили, официальная обратная связь нам не поступала», – сказал Арикас. Поскольку прошло уже много времени и поступившие тогда ценовые предложения больше, скорее всего, не действуют, OJK проведет в сентябре рыночное исследование, чтобы выяснить, насколько выросли цены на запланированные работы. Затем будет подано новое ходатайство о дополнительном финансировании. «За полгода обстоятельства настолько изменились, что нет смысла пользоваться старым ходатайством», – сказал он. В том ходатайстве у государства запрашивали миллион евро дополнительно, но из-за экономической обстановки в мире исследования на данный момент, скорее всего, подорожали.