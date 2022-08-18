Председатель Нарвского горсобрания обвинил правительство в нарушении конституции при сносе памятников

«Поэтому местное самоуправление оставляет за собой право обратиться в суд Эстонской республики для защиты конституционных прав своих жителей», – заявлено в обращении.

Жаворонков сообщил BNS, что не оспаривает действия правительства, он лишь сомневается, что форма этих действий была правильной.

По его словам, это не только его собственная позиция, но и позиция фракции нарвского горсобрания Narva Tulevik. Он отметил, что фракция всерьез рассматривает вопрос об обращении в суд с иском против эстонского государства. «У нас нет ссоры с государством, и мы не ставим перед собой цель ее затевать. В Эстонии закон превыше всего. Мы не занимаемся революцией или бунтами. Мы идем демократическим путем», – сказал председатель горсобрания.

Жаворонков прокомментировал и уход из коалиции партии «Ээсти 200». Он сказал, что сначала узнает точную причину выхода партии из коалиции и причину обвинений партии в его адрес. «Это одна из мер по поиску компромисса, а не конфронтация. Я никого не виню. Обвинения предъявляет прокуратура, а суд выносит приговор», – сказал Жаворонков.