Вчера Нарвское горсобрание обратилось к правительству с просьбой разъяснить юридические основания действий, связанных с переносом советских памятников в городе.
Председатель Нарвского горсобрания обвинил правительство в нарушении конституции при сносе памятников
«С глубоким сожалением и прискорбием местное самоуправление города Нарвы, значительная часть жителей Нарвы, Ида-Вирумаа и Эстонии вынуждены наблюдать за политическим и правовым произволом, осуществляющимся Вами в отношении нашего муниципального имущества, имеющего очень важное историческое и ценностное значение для жителей региона», – сказано в обращении горсобрания.
Горсобрание требует предоставить документы, на основе которых правительство распоряжается городским имуществом:
«Поскольку Вашим решением попраны конституционные права и свободы граждан страны (право частной собственности, свобода мнений и убеждений, право на свободное выражение мнений и др), то просим Вас остановиться и предоставить нам и в публичный доступ следующие документы
1. Все решения правительства о демонтаже памятников советского периода (так называемые красные монументы)
2. Юридическое обоснование данных решений, позволивших Вам преступить Конституцию Эстонской республики
3. Предоставить экспертные, а не оценочные и субъективные заключения, давшие Вам основания для проведения принудительного демонтажа памятников
4. Предоставить исчерпывающий перечень всех демонтированных и подлежащих демонтажу памятников на административной территории Нарвы», – заявил Жаворонков в обращении правительству.
Также в своем обращении Жаворонков от лица нарвского горсобрания сообщает, что нарвитяне понимают боль и страдания эстонского народа в связи с советской оккупацией, а также разделяют опасения в связи с событиями в Украине, и ни в коей мере не поддерживают войну. Однако считают, что связывать памятники, символизирующие смерть и страдания людей во Второй мировой войне с упомянутыми событиями – несправедливо и необоснованно.
«Поэтому местное самоуправление оставляет за собой право обратиться в суд Эстонской республики для защиты конституционных прав своих жителей», – заявлено в обращении.
Жаворонков сообщил BNS, что не оспаривает действия правительства, он лишь сомневается, что форма этих действий была правильной.
По его словам, это не только его собственная позиция, но и позиция фракции нарвского горсобрания Narva Tulevik. Он отметил, что фракция всерьез рассматривает вопрос об обращении в суд с иском против эстонского государства. «У нас нет ссоры с государством, и мы не ставим перед собой цель ее затевать. В Эстонии закон превыше всего. Мы не занимаемся революцией или бунтами. Мы идем демократическим путем», – сказал председатель горсобрания.
Жаворонков прокомментировал и уход из коалиции партии «Ээсти 200». Он сказал, что сначала узнает точную причину выхода партии из коалиции и причину обвинений партии в его адрес. «Это одна из мер по поиску компромисса, а не конфронтация. Я никого не виню. Обвинения предъявляет прокуратура, а суд выносит приговор», – сказал Жаворонков.
Партия «Ээсти 200» объявила в четверг, что покинет коалицию в Нарве из-за непреодолимой разницы в вопросах управления и ценностях с коалиционным партнером.