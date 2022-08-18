В Латвии планируют запретить ношение и хранение оружия гражданам России и Беларуси

Политик выразил поддержку предложениям министерства, указав на заявления Службы государственной безопасности о предполагаемых рисках выдачи разрешений на ношение оружия гражданам России и Беларуси в Латвии, пишет RUS TVNET.

Член Национального объединения Рихардс Колс также считает, что необходимо пересмотреть Закон об обороте оружия, который в настоящее время позволяет получать разрешение на оружие лицам, имеющим вид на жительство в Латвии. По мнению политика, силовики, исходя из соображений национальной безопасности, должны оценить, не следует ли аннулировать разрешения на ношение оружия, выданные гражданам России и Беларуси.

Также, по его мнению, следует оценить случаи, когда такое разрешение было предоставлено гражданам или негражданам Латвии, которые выступили против страны или поддержали российскую агрессию.

В то же время он упомянул, что для получения разрешения на владение или ношение оружия самообороны, или оружия категории B, необходимо пройти сложную процедуру. Парламентарий считает, что надо учиться на примере Украины и что граждане должны иметь право получать разрешение на оружие для самообороны менее сложным способом.

Депутат Андрей Юдин («Новое Единство») высказал мнение, что сначала следует пригласить представителей ​Министерства внутренних дел, чтобы сообщить, кому из граждан России и Беларуси были выданы разрешения на ношение огнестрельного оружия, поскольку он не думает, что министерство будет выдавать эти разрешения без оценки рисков. Однако парламентарий считает спорным вопрос о том, следует ли вообще выдавать иностранцам разрешения на ношение огнестрельного оружия. Юдин подчеркнул, что никакой агитации быть не должно, потому что «это не партизаны из соседней страны, которые пришли сюда, чтобы нанести ущерб Латвии».

Как сообщалось, огнестрельное оружие в Латвии зарегистрировано у 193 граждан Беларуси и России, сообщили агентству LETA в Госполиции.