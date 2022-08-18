В четверг Харьюский уездный суд приговорил к условному сроку гражданина Великобритании и эстонку, которые несколько раз заказывали в интернете наркотики с доставкой в Эстонию.
Суд приговорил к условному сроку эстонку и англичанина за покупку наркотиков в интернете
Суд приговорил к условному сроку эстонку и англичанина за покупку наркотиков в интернете
Суд признал гражданина Великобритании Винг Куен Хунга и эстонку Кяти Эрит виновными в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере. Суд приговорил обоих к трем годам лишения свободы условно. Испытательный срок Хунга составляет три года и шесть месяцев, а Эрит – три года и два месяца.
Согласно обвинительному заключению, Хунг вместе с Эрит шесть раз заказывали наркотические вещества из Германии, Великобритании и Нидерландов в Эстонию, в том числе марихуану; вещество, содержащее МДМА; а также 11 таблеток ксанакса, содержащих флуалпразолам.
В 2021 году с февраля по апрель сотрудники Налогово-таможенного департамента задерживали в разное время и в разных временных местах хранения Omniva посылки, доставленные в Эстонию.