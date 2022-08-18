Правительство одобрило в четверг очередной пакет военной помощи Украине, в его рамках Эстония направит в Украину вооружения – таких, как минометы и противотанковые средства.
Правительство одобрило очередной пакет военной помощи Украине
Эстония также планирует поддержать инициированное Великобританией обучение украинской армии, а в сотрудничестве с Германией направит в Украину полевой госпиталь.
«Военные действия в Украине остаются интенсивными, и хотя на поле боя поступает все больше западного оружия, наша моральная обязанность продолжать поддерживать Украину. Украина борется за наши общие ценности, и если у нас еще есть оружие для отправки украинцам, мы должны это сделать», – заявил министр обороны Ханно Певкур.
В общей сложности Эстония предоставила Украине военную помощь почти на 250 млн евро, в том числе противотанковые ракетные системы Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, различное огнестрельное оружие с боеприпасами, транспортные средства, средства связи, медицинские средства, средства индивидуальной защиты и сухие продовольственные пакеты.