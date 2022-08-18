Чт, 18.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Правительство одобрило очередной пакет военной помощи Украине

rus.postimees.ee
Правительство одобрило очередной пакет военной помощи Украине
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Ханно Певкур.
Ханно Певкур. Фото: Kermo Benrot

Правительство одобрило в четверг очередной пакет военной помощи Украине, в его рамках Эстония направит в Украину вооружения – таких, как минометы и противотанковые средства.

Эстония также планирует поддержать инициированное Великобританией обучение украинской армии, а в сотрудничестве с Германией направит в Украину полевой госпиталь.

«Военные действия в Украине остаются интенсивными, и хотя на поле боя поступает все больше западного оружия, наша моральная обязанность продолжать поддерживать Украину. Украина борется за наши общие ценности, и если у нас еще есть оружие для отправки украинцам, мы должны это сделать», – заявил министр обороны Ханно Певкур.

В общей сложности Эстония предоставила Украине военную помощь почти на 250 млн евро, в том числе противотанковые ракетные системы Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, различное огнестрельное оружие с боеприпасами, транспортные средства, средства связи, медицинские средства, средства индивидуальной защиты и сухие продовольственные пакеты.

Ключевые слова
Наверх