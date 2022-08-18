Правительство одобрило очередной пакет военной помощи Украине

«Военные действия в Украине остаются интенсивными, и хотя на поле боя поступает все больше западного оружия, наша моральная обязанность продолжать поддерживать Украину. Украина борется за наши общие ценности, и если у нас еще есть оружие для отправки украинцам, мы должны это сделать», – заявил министр обороны Ханно Певкур.