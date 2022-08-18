Вчера полиция арестовала 50-летнего мужчину, который на видео разжигал ненависть, поддерживал и оправдывал международное преступление.
Полиция задержала 50-летнего тиктокера, который выступил за российскую оккупацию Эстонии
«В отношении его мы будем проводить процессуальные действия, а его наказание также будет определено в ходе уголовного производства», – сказала начальник следственного отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер.
В видео, которое распространяется в соцсетях, житель Эстонии призывает к актам вандализма, выражает надежду, что следом за Украиной российские войска придут и в Эстонию. «Два часа и, я надеюсь, Россия будет в Таллинне. Кохтла-Ярве и Нарва встретят российские войска с распростертыми руками», – говорит он в видео. На фоне виден флаг РФ и играет российский гимн.
По словам капитана полиции Маарьи Пунак, полиция интересуется всеми разжигающими ненависть и представляющими угрозу материалами, размещенными в различных соцсетях. «В социальных сетях распространяется много информации, и всегда есть риск, что мы сами можем чего-то не заметить. Кроме того, некоторые платформы закрыты, и только члены определенной группы могут видеть представляющий опасность материал, который там распространяется, – говорит она. – Поэтому в любом случае, я призываю сообщать о таких видео. Но просьба также предварительно перезаписывать видео, чтобы, если видео будет удалено, оно не исчезло для нас».
Не нужно опасаться, что отправка такой информации перегрузит полицию. «Следует бояться того, что люди не понимают, насколько опасно такое повседневное влияние может быть для безопасности и независимости нашей страны, а также для безопасности людей. Обязательно сообщайте нам, если заметите что-то подобное», – призвала капитан полиции.