Полиция задержала 50-летнего тиктокера, который выступил за российскую оккупацию Эстонии

«В отношении его мы будем проводить процессуальные действия, а его наказание также будет определено в ходе уголовного производства», – сказала начальник следственного отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер.

В видео, которое распространяется в соцсетях, житель Эстонии призывает к актам вандализма, выражает надежду, что следом за Украиной российские войска придут и в Эстонию. «Два часа и, я надеюсь, Россия будет в Таллинне. Кохтла-Ярве и Нарва встретят российские войска с распростертыми руками», – говорит он в видео. На фоне виден флаг РФ и играет российский гимн.

По словам капитана полиции Маарьи Пунак, полиция интересуется всеми разжигающими ненависть и представляющими угрозу материалами, размещенными в различных соцсетях. «В социальных сетях распространяется много информации, и всегда есть риск, что мы сами можем чего-то не заметить. Кроме того, некоторые платформы закрыты, и только члены определенной группы могут видеть представляющий опасность материал, который там распространяется, – говорит она. – Поэтому в любом случае, я призываю сообщать о таких видео. Но просьба также предварительно перезаписывать видео, чтобы, если видео будет удалено, оно не исчезло для нас».