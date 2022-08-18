В реки на востоке Сааремаа выпускают европейских норок

Из Таллиннского зоопарка на Сааремаа в специальных клетках привезли весной трех оплодотворенных самок норок. У двоих из них появились детеныши. В маленьких прудах при вольерах молодь училась ловить добычу. Детеныши, которым сейчас почти три месяца, стали уже величиной со взрослую норку. Наступило лучшее время для выпуска животных на волю. В вольерах проделываются небольшие отверстия, через которые молодые норки могут начать исследовать внешний мир. Норок будут продолжать кормить в вольере до тех пор, пока зверьки испытывают к этому интерес.

На большинстве выпущенных животных радиоошейники, что позволяет следить за их дальнейшей судьбой. Зоологи надеются, что адаптация норок к природе и к опасностям Сааремаа пройдет без серьезных неудач, и тем самым будет сделан еще один шаг к районированию на Сааремаа этого чрезвычайно редкого мелкого хищника.

«На создание приюта для норок на Хийумаа ушло больше пятнадцати лет. Теперь наступила очередь применить опыт на Сааремаа. Особенно приятно, что этот проект — чисто островной, осуществляемый самими островитянами. Это дает надежду, что норка, находящаяся под угрозой исчезновения, закрепится в Эстонии, даже если попытки сохранить норку в другом месте не увенчаются успехом», — отметил директор зоопарка Тийт Маран.

Местных жителей просят обязательно звонить по номеру 1247, если в их дворе появится норка, а если в тот же самый момент на дворе будут находиться собаки или кошки, хозяев попросят убрать их со двора до тех пор, пока норка не будет возвращена в надлежащую среду обитания. Норок также просят не кормить, чтобы они не привыкли получать еду от людей.