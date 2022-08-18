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Партия «Правых» на общем собрании избрала председателем Лавли Перлинг

BNS
Партия «Правых» на общем собрании избрала председателем Лавли Перлинг
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Лавли Перлинг.
Лавли Перлинг. Фото: Kermo Benrot

Учрежденная в четверг партия «Правые» на общем собрании избрала председателем Лавли Перлинг, а также 14 членов правления и ревизионную комиссию из пяти человек.

По словам председателя партии Лавли Перлинг, в фокусе новой партии экономический рост и рост имущественного благосостояния населения Эстонии, которого партия хочет добиться с помощью правой экономической политики, предлагая альтернативу субсидиям и финансовым вливаниям.

«Вместо перераспределения средств необходимо провести реформы в системах образования и здравоохранения, а также ввести больше конкуренции и частного финансирования в обеих сферах. Нужно также модернизировать налоговую систему, снизить общее налоговое бремя и урезать госсектор за счет большего внедрения систем электронного государства», — сказала Перлинг, по словам которой «Правые» выступают за ответственную бюджетную политику, при которой бюджетный дефицит не следует латать за счет заемных денег.

Партия «Правые» поддерживает расширение экономического и политического сотрудничества между государствами Европы.

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