Партия «Правых» на общем собрании избрала председателем Лавли Перлинг

По словам председателя партии Лавли Перлинг, в фокусе новой партии экономический рост и рост имущественного благосостояния населения Эстонии, которого партия хочет добиться с помощью правой экономической политики, предлагая альтернативу субсидиям и финансовым вливаниям.

«Вместо перераспределения средств необходимо провести реформы в системах образования и здравоохранения, а также ввести больше конкуренции и частного финансирования в обеих сферах. Нужно также модернизировать налоговую систему, снизить общее налоговое бремя и урезать госсектор за счет большего внедрения систем электронного государства», — сказала Перлинг, по словам которой «Правые» выступают за ответственную бюджетную политику, при которой бюджетный дефицит не следует латать за счет заемных денег.