«Новости в 7» за 18 августа: какие темы на сегодняшнем заседании обсуждало правительство Эстонии и как настольные игры помогают обрести друзей и освоиться в новой стране

Сегодня в выпуске:

- Правительство Эстонии на своем сегодняшнем заседании обсудило несколько важных тем. О некоторых из них - в нашем материале.

- Внимание! В Нарве меняется схемы движения транспорта. Власти Таллинна поддержит реновацию отопления в многоквартирных домах.

- Интернет-страницы многих эстонских государственных и правительственных учреждений после переноса советских памятников подверглись мощным кибер-атакам.

- Таллинн вот уже несколько лет борется за звание Зеленой столицы Европы. Но не всегда предлагаемые меры борьбы могут достичь желаемого эффекта.

- Международная панорама: Лучшей "шашлычницей" Аргентины стала женщина. Украинцы в Берлине живут в контейнерах. У раков в Швеции обнаружили высокое содержание химвеществ.

- Настольные игры - не только развлечение, но и эффективный способ обзавестись знакомствами и влиться в новое общество. Наш репортер побывала на таком вечере интеграции.