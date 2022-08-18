Об этом и не только – в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 18 августа: какие темы на сегодняшнем заседании обсуждало правительство Эстонии и как настольные игры помогают обрести друзей и освоиться в новой стране
Сегодня в выпуске:
- Правительство Эстонии на своем сегодняшнем заседании обсудило несколько важных тем. О некоторых из них - в нашем материале.
- Внимание! В Нарве меняется схемы движения транспорта. Власти Таллинна поддержит реновацию отопления в многоквартирных домах.
- Интернет-страницы многих эстонских государственных и правительственных учреждений после переноса советских памятников подверглись мощным кибер-атакам.
- Таллинн вот уже несколько лет борется за звание Зеленой столицы Европы. Но не всегда предлагаемые меры борьбы могут достичь желаемого эффекта.
- Международная панорама: Лучшей "шашлычницей" Аргентины стала женщина. Украинцы в Берлине живут в контейнерах. У раков в Швеции обнаружили высокое содержание химвеществ.
- Настольные игры - не только развлечение, но и эффективный способ обзавестись знакомствами и влиться в новое общество. Наш репортер побывала на таком вечере интеграции.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 18 августа.