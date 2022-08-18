Президент Украины Владимир Зеленский встретился во Львове с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет Русская служба BBC.
Зерно, Запорожская АЭС, посредничество в переговорах: Зеленский встретился во Львове с президентом Турции и генсеком ООН
Среди прочего генсек ООН согласился, что миссия МАГАТЭ должна посетить захваченную Россией Запорожскую АЭС только через не оккупированную территорию Украины, сообщил офис Зеленского.
Совместная встреча трех лидеров продолжалась меньше часа, сообщил турецкий телеканал Haber Turk. До этого украинский президент встретился со своими гостями в двустороннем формате.
О чем говорили с Гутерришем
Сначала Зеленский рассказал в своем телеграм-канале о встрече с генсеком ООН. Конкретики было немного.
Во-первых, по его словам, они договорились о «продолжении координации по реализации зерновой инициативы» и обсудили «возможные направления ее развития».
22 июля в Стамбуле по инициативе ООН и турецкого президента были подписаны соглашения, позволившие разблокировать экспорт зерна из трех украинских портов, в том числе Одессы. Поставки прекратились после начала российского вторжения. Посредники подписали два отдельных соглашения, одно с Украиной, второе с Россией. После этого судоходство в обе стороны возобновилось по коридорам безопасности.
В-вторых, Зеленский и Гутерриш говорили о «незаконной и принудительной депортации украинцев», освобождении из плена украинских военнослужащих и медиков, написал президент Украины.
В-третьих, по его словам, «отдельное внимание было уделено теме ядерного шантажа России на Запорожской АЭС». «Этот сознательный террор со стороны агрессора может иметь глобальные катастрофические последствия. Поэтому ООН обязана обеспечить сохранность этого стратегического объекта, его демилитаризацию и полное освобождение от российских военных», – потребовал Зеленский.
Как сказано в коммюнике на сайте президента Украины, они с генсеком ООН согласовали параметры возможной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, причем она «должна осуществиться легальным способом через свободную от оккупантов территорию». Российские представители ранее заявляли, что не смогут обеспечить безопасность делегации МАГАТЭ, если она попытается пересечь линию фронта.
Россия и оккупационные власти в Энергодаре, где находится крупнейшая в Европе АЭС, обвиняют украинскую армию в обстрелах. Украина заявляет, что российские военные сами обстреливают занятые ими территории, чтобы создать предлог для отключения Украины от энергоснабжения со станции.
В четверг, когда Зеленский принимал во Львове генерального секретаря ООН и президента Турции, МИД России назвал неприемлемыми предложения о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС. «Их реализация сделает станцию еще более уязвимой», – сказал представитель министерства Иван Нечаев. Минобороны России еще утром заявило, что украинская сторона якобы готовит провокации с обстрелами Запорожской АЭС во время пребывания Гутерриша и Эрдогана во Львове.
О чем говорили с Эрдоганом
О переговорах с Эрдоганом Зеленский написал примерно то же самое, что о встрече с генсеком ООН – они обсудили «возможность усовершенствования зерновой инициативы» и «масштабное воровство Россией зерна», а также ситуацию вокруг Запорожской АЭС и «ядерный шантаж» с российской стороны. Кроме того, «затронули вопросы оборонного взаимодействия» – президент Украины не конкретизировал, какие именно. Сам визит президента Турции он назвал «весомым месседжем о поддержке со стороны столь мощной страны».
Турецкие СМИ сообщали, что Эрдоган может предложить Зеленскому организовать его встречу с президентом России Владимиром Путиным. Глава Турции и ранее предлагал себя и свою страну в качестве посредника для переговоров.
Как сообщает BBC News Украина, у дворца Потоцких во Львове, где встречались президенты Турции и Украины, собралось около сотни журналистов. Прилегающие ко дворцу кварталы были перекрыты. В городе было заметно большое число автомобилей с турецкими номерами. Эрдоган приехал в Украину через Польшу – туда он добрался самолетом, а дальше ехал на автомобиле.
С российским президентом Эрдоган встречался две недели назад в Сочи, а до этого 19 июля в Тегеране. По итогам четырехчасовых переговоров были достигнуты предварительные договоренности о частичной оплате рублями поставок российского газа, обсуждался коридор для экспорта российского зерна.
В Украину президент Турции приехал впервые после начала российского вторжения.
Генеральный секретарь ООН ездил на переговоры с Путиным в Москву 26 апреля, а вслед за этим в Киев.
После отдельных встреч во Львове начались трехсторонние переговоры: Эрдоган, Зеленский и Гутерриш. Как сообщают турецкие и украинские СМИ, она продолжалась всего 40 минут. Как и предыдущие, встреча проходила в закрытом режиме.
После нее Турция и Украина подписали меморандум о восстановлении разрушенной инфраструктуры. Документ подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Турции Мехмет Муш.
В качестве первого проекта рассматривается восстановление турецкой стороной моста в селе Романовка, который соединяет Бучу и Ирпень с Киевом, передает УНИАН.