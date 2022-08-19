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Прямой эфир: к чему приведут скачки цен и запреты на въезд?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Прямой эфир: к чему приведут скачки цен и запреты на въезд?
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Электричество подорожало до невиданных значений: возможен ли уход с электробиржи? Чем обернется для рынка труда полный запрет шенгенских виз для россиян?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире экономический эксперт и предприниматель, бывший госминистр, экс-министр транспорта и связи Райво Варе. Смотрите интервью в повторе!

  • Готово ли наше общество к таким ценам на электричество, как 4000 евро за мегаватт/час?
  • Возможен ли уход с электробиржи? Хватит ли на это политической воли? 
  • Эстония смогла бы сама обеспечить себя электричеством и теплом? 
  • Страны Балтии выступают за полный запрет шенгенских виз для россиян. Чем обусловлен раскол во мнениях по визовому вопросу на уровне ЕС?
  • Нужны ли исключения?
  • Кем можно заменить российских специалистов в Эстонии?
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