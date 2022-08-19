Электричество подорожало до невиданных значений: возможен ли уход с электробиржи? Чем обернется для рынка труда полный запрет шенгенских виз для россиян?
Студия Postimees: к чему приведут скачки цен и запреты на въезд?
11:00
Студия Postimees: к чему приведут скачки цен и запреты на въезд?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире экономический эксперт и предприниматель, бывший госминистр Райво Варе. Смотрите интервью в 11:00!
- Готово ли наше общество к таким ценам на электричество, как 4000 евро за мегаватт/час?
- Возможен ли уход с электробиржи? Хватит ли на это политической воли?
- Эстония смогла бы сама обеспечить себя электричеством и теплом?
- Страны Балтии выступают за полный запрет шенгенских виз для россиян. Чем обусловлен раскол во мнениях по визовому вопросу на уровне ЕС?
- Нужны ли исключения?
- Кем можно заменить российских специалистов в Эстонии?
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