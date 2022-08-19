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На шоссе столкнулись легковушка и два мотоцикла

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На шоссе столкнулись легковушка и два мотоцикла
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Вчера вечером в 19:15 на 124-м километре шоссе Пярну-Раквере, вблизи поселка Аравете произошло ДТП.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск сказал, что, по первоначальным данным, на этом участке дороги столкнулись легковой автомобиль и два мотоцикла.

Мотоциклисты 18 и 19 лет пострадали и были доставлены в больницу. «По первоначальным данным, полученные травмы не угрожают их жизни», - уточнил Кейск.

По его словам, пока неизвестно, как именно произошла авария.

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