Вчера вечером в 19:15 на 124-м километре шоссе Пярну-Раквере, вблизи поселка Аравете произошло ДТП.
На шоссе столкнулись легковушка и два мотоцикла
На шоссе столкнулись легковушка и два мотоцикла
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск сказал, что, по первоначальным данным, на этом участке дороги столкнулись легковой автомобиль и два мотоцикла.
Мотоциклисты 18 и 19 лет пострадали и были доставлены в больницу. «По первоначальным данным, полученные травмы не угрожают их жизни», - уточнил Кейск.
По его словам, пока неизвестно, как именно произошла авария.