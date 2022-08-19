Примерно 20 батальонов: что мы знаем о потерях России за полгода войны в Украине

Сообщений меньше, а могил - все больше

Главы российских регионов все реже и реже стали публично сообщать о гибели военных в Украине. Весной почти все губернаторы регулярно публиковали такие сообщения, но с конца мая многие из них вообще перестали это делать.

По числу подтвержденных потерь по-прежнему лидируют Дагестан (270 человек), Бурятия (245 человек) и Краснодарский край (206 человек). Для сравнения: известно лишь о 14 погибших из Москвы, хотя жители столицы составляют почти 9% населения России.

Для получения более полной информации о погибших в Украине российских военных Би-би-си продолжает изучать, что происходит на кладбищах в различных регионах России.

За полгода мы смогли ознакомиться с ситуацией на 45 кладбищах в населенных пунктах от Калининграда до Владивостока. На 41-м из них нашлись могилы военных, о гибели которых не сообщалось публично. Только за последние две недели мы нашли еще 15 таких захоронений, в том числе могилы трех офицеров.

"Военная аллея" одного из кладбищ в Калининграде Фото: BBC

Подтвержденные сообщения о гибели далеко не полностью отражают реальный уровень потерь. Но чтобы хоть примерно оценить масштаб, мы решили сопоставить цифру в 5701 погибшего с численностью российских подразделений.

По открытым данным, пехотный батальон российской армии может иметь численность от 150 до 500 человек.

Если взять за усредненный состав батальона 300 человек, то получается, что подтвержденные потери России за полгода вторжения в Украину сопоставимы с численностью 19-20 батальонов.