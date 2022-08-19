Обгон в запрещенном месте закончился для мотоциклиста больницей

В результате столкновения вылетел из седла и пострадал 41-летний водитель двухколесного транспортного средства, которого скорая помощь доставила в больницу. Там, среди прочего, у него произведут забор крови, чтобы выяснить, был ли он трезв. Водитель Ford был трезв, оба имели водительские права.

По словам очевидца, на месте аварии запрещен обгон, однако мотоциклиста это не останавливало – до столкновения он уже успел обогнать несколько машин.

В четверг после полудня полиция сообщила, что мотоциклист обгонял машины, но двигавшийся в колонне Ford начал поворачивать налево на второстепенную дорогу, что и привело к аварии.