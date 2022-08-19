В четверг после полудня на шоссе Тарту-Йыгева, вблизи перекрестка, ведущего в Кяркна, в легковой автомобиль Ford с левого бока врезался мотоцикл. Водитель легковушки поворачивал налево, но не заметил двигавшегося по шоссе мотоциклиста.
Обгон в запрещенном месте закончился для мотоциклиста больницей
Обгон в запрещенном месте закончился для мотоциклиста больницей
В результате столкновения вылетел из седла и пострадал 41-летний водитель двухколесного транспортного средства, которого скорая помощь доставила в больницу. Там, среди прочего, у него произведут забор крови, чтобы выяснить, был ли он трезв. Водитель Ford был трезв, оба имели водительские права.
По словам очевидца, на месте аварии запрещен обгон, однако мотоциклиста это не останавливало – до столкновения он уже успел обогнать несколько машин.
В четверг после полудня полиция сообщила, что мотоциклист обгонял машины, но двигавшийся в колонне Ford начал поворачивать налево на второстепенную дорогу, что и привело к аварии.
Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.