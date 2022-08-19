Департамент окружающей среды круглосуточно следит за уровнем радиации в Эстонии. События вблизи атомных объектов в Украине не представляют радиационной угрозы для Эстонии.
Уровень радиации в Эстонии и соседних странах остается стабильным
Департамент окружающей среды постоянно следит за показателями ионизирующего излучения как в Эстонии, так и в соседних странах. Департамент также отслеживает информацию международных организаций радиационной безопасности. Уровень радиации в Эстонии, в близлежащих странах и в Украине не изменился.
«Жителям Эстонии не стоит волноваться о радиационной безопасности. Ядерные объекты Украины расположены настолько далеко от Эстонии, что любые события на этих объектах и вблизи них не представляют для нас радиационной угрозы. В Украине действуют четыре атомных электростанции – Хмельницкая, Ровенская, Запорожская и Южно-Украинская. Суммарно на этих объектах 15 ядерных реакторов или энергоблоков, которые отличаются от чернобыльского реактора. Для управления ядерной реакцией больше не используется графит, сжигание которого привело к тому, что в Чернобыле загрязнение было распространено в связи с воздушными потоками высоко и на дальние расстояния", – сказал генеральный директор Департамента окружающей среды Райнер Вакра.
По словам генерального директора Департамента окружающей среды, они постоянно обновляют свою сеть радиационного контроля. «Например, недавно станция воздушного фильтра в Тыравере была заменена на более мощную. Мы постоянно стремимся к лучшему функционированию нашей сети, и чтобы мы всегда получали качественные данные о радиационном фоне», – сказал Райнер Вакра.
«Даже если вышеупомянутые реакторы были бы серьезно повреждены, то это не привело бы к радиационной опасности в Эстонии. Однако повреждение некоторых реакторов серьёзно повлияло бы на местный радиационный фон в Украине и, в зависимости от направления ветра, и на территории России. В случае такой аварии существенное радиоактивное загрязнение не распространится дальше 200 километров», – пояснил советник отдела климата и радиации Департамента окружающей среды Теэт Койтъярв.
Атомные электростанции гражданского назначения не проектированы для того, чтобы противостоять военным ударам, но они построены с учётом возможных стихийных бедствий или террористических атак. Системы безопасности станций многократно проверены и обеспечивают безопасность даже в ситуациях частичного повреждения станции.
В Эстонии сеть мониторинга для раннего предупреждения о радиационной опасности состоит из 15 автоматических станций радиационного контроля. Эти станции измеряют уровень гамма-излучения в воздухе в режиме реального времени по всей Эстонии. Автоматические станции важны для обнаружения возможных трансграничных радиологических влияний в случае радиационных аварий в близлежащих странах.
Для выявления даже самых незначительных изменений в воздухе Департамент окружающей среды также следит за радиоактивностью переносимых по воздуху частиц в Харку, Нарва-Йыэсуу и Тыравере. Если уровень радиации в Эстонии или в близлежащих странах изменится, ведомство окружающей среды сообщит об этом.