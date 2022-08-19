Уровень радиации в Эстонии и соседних странах остается стабильным

Департамент окружающей среды постоянно следит за показателями ионизирующего излучения как в Эстонии, так и в соседних странах. Департамент также отслеживает информацию международных организаций радиационной безопасности. Уровень радиации в Эстонии, в близлежащих странах и в Украине не изменился.

«Жителям Эстонии не стоит волноваться о радиационной безопасности. Ядерные объекты Украины расположены настолько далеко от Эстонии, что любые события на этих объектах и вблизи них не представляют для нас радиационной угрозы. В Украине действуют четыре атомных электростанции – Хмельницкая, Ровенская, Запорожская и Южно-Украинская. Суммарно на этих объектах 15 ядерных реакторов или энергоблоков, которые отличаются от чернобыльского реактора. Для управления ядерной реакцией больше не используется графит, сжигание которого привело к тому, что в Чернобыле загрязнение было распространено в связи с воздушными потоками высоко и на дальние расстояния", – сказал генеральный директор Департамента окружающей среды Райнер Вакра.

По словам генерального директора Департамента окружающей среды, они постоянно обновляют свою сеть радиационного контроля. «Например, недавно станция ​​воздушного фильтра в Тыравере была заменена на более мощную. Мы постоянно стремимся к лучшему функционированию нашей сети, и чтобы мы всегда получали качественные данные о радиационном фоне», – сказал Райнер Вакра.