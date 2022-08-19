В "Нарвской Венеции" 20 августа пройдет праздник длинного стола

Проект Посольства Нарвской художественной резиденции NART в «Нарвской Венеции» — районе лодочных гаражей Кулгу — длится уже третий месяц. NART арендует один лодочный гараж и помещения клуба рыболовов, в котором создан штаб проекта. Это место, в котором художники и местные жители могут лучше узнать друг друга. Проекты двух художников, которые сейчас находятся в Кулгу, Энрике Роура (Мексика/Норвегия) и Морина Бизига (Швейцария), не только интересны с художественной стороны, но и практически применимы. Морин изготовит в Кулгу беседку из настоящего дуба, а Энрике уже практически закончил изготовление действующей печи для хлеба.

Если еще в начале лета многие местные жители были очень скептично настроены в отношении художественных проектов и считали, что иностранным художникам будет тяжело найти общий язык с местным сообществом, то сейчас это мнение разительно поменялось. Резиденты наслаждаются необычным опытом проживания в лодочных гаражах и общением с местными, которые живо интересуются продвижением проектов и часто помогают художникам в их исполнении.

Художник Энрике Роура за постройкой хлебной печи. Фото: Йоханна Раннула

«Путь постройки этой печи был долгим и трудным, я работал на грани своих возможностей. Временами я чувствовал себя потерянным и утонувшим в собственных амбициях, но гостеприимство и щедрость местных жителей, видевших меня за работой, поднимали мне настроение, как сочный арбуз, холодное пиво или горячая сауна после тяжелого рабочего дня, очень помогали мне продолжать работать», — говорит Энрике. Местные жители всегда искренне интересовались ходом процесса, одалживали инструменты для работы и просто поддерживали художника.

В эту субботу, 20 августа, NART приглашает всех местных жителей и гостей на день сообщества «Посольства NART в Нарвской Венеции». С 13:00 до 17:00 около здания клуба рыболовов в Кулгу будут проходить «испытания» хлебной печи, а гостям будут предложены закуски и напитки различных культур: мексиканские тако, эстонские бутерброды с килькой и итальянский апероль-шпритц. Все желающие могут принести с собой любые свои лакомства, чтобы устроить настоящий праздник длинного стола. А Энрике просит поделиться с ним вашими семейными рецептами хлеба!