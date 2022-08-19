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Профессор энергетики призвал Эстонию покинуть биржу электроэнергии

rus.postimees.ee
Профессор энергетики призвал Эстонию покинуть биржу электроэнергии
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Алар Конист.
Алар Конист. Фото: Erakogu

В ситуации, когда производство не покрывает потребление, биржа электроэнергии потеряла смысл, поэтому Эстонии следует выйти из этой системы и сосредоточиться на инвестициях в управляемые генерирующие мощности и распределительную сеть, считает профессор энергетических технологий Таллиннского технического университета Алар Конист.

«Если рынок в дефиците, то в бирже по сути нет смысла», - сказал в пятницу Конист в эфире радиостанции Vikerraadio, передает Rus.ERR.

«До тех пор, пока в Европейском союзе нет крупных генерирующих мощностей, способных производить больше электроэнергии, чем мы потребляем, нет необходимости в бирже», - добавил ученый, добавив, что Швеция и Норвегия ограничивали и ограничивают экспорт энергоносителей, в свете таких новостей нам следует подумать об уходе с энергетической биржи.

Конист сказал, что решением проблемы являются регулируемые цены: «Это имеет больше смысла, потому что тогда мы знаем, что энергия доступна в любой момент времени, а в случае биржи такой возможности нет, что мы сейчас и наблюдаем».

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