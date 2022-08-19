Профессор энергетики призвал Эстонию покинуть биржу электроэнергии

«Если рынок в дефиците, то в бирже по сути нет смысла», - сказал в пятницу Конист в эфире радиостанции Vikerraadio, передает Rus.ERR.

«До тех пор, пока в Европейском союзе нет крупных генерирующих мощностей, способных производить больше электроэнергии, чем мы потребляем, нет необходимости в бирже», - добавил ученый, добавив, что Швеция и Норвегия ограничивали и ограничивают экспорт энергоносителей, в свете таких новостей нам следует подумать об уходе с энергетической биржи.