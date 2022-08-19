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Союз бетона объявляет конкурс фотографий «Заметь бетон!»

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Союз бетона объявляет конкурс фотографий «Заметь бетон!»
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Бетон. Снимок иллюстративный.
Бетон. Снимок иллюстративный. Фото: Вера Копти.

Союз бетона Эстонии объявляет фотоконкурс «Заметь бетон!», приглашая заметить и запечатлеть бетон вокруг нас. Фотоконкурс посвящен 200-ой годовщине бетонного строительства в Эстонии.

Путешествуя по Эстонии, часто обращаешь внимание на различные строения – в городе или сельской местности, под землей, на земле или в воде. Зачастую эти строения сооружены из наиболее распространенного отечественного строительного материала – бетона.

В нынешнем году исполняется 200 лет со дня начала строительства первого бетонного строения в Эстонии, нарвского Николаевского моста. Чтобы отметить эту важную дату, Союз бетона Эстонии объявляет фотоконкурс на тему бетона. На конкурс мы ждем всевозможные фотографии, отображающие бетон и бетонное строительство.

«Приглашаем вас замечать вокруг себя бетон в его огромном многообразии и запечатлевать его на фотографиях, – сказал председатель правления Союза бетона Эстонии Имре Леэтмаа. – Бетон в нашей повседневной жизни стал настолько обычным, что мы зачастую и не замечаем его. Но это – строительный материал, без которого функционирование современного общества немыслимо».

«Из бетона строятся дома, дороги, мосты и скейт-парки, портовые сооружения, ветряки и скульптуры, канализационные трассы, загоны для скота и скамейки, – сказал исполнительный руководитель Союза бетона Эстонии Тоомас Вайнола. – Бетон может иметь интересную, выразительную и разноцветную поверхность, но он может быть и конструктивно выдающимся. Бетон может быть гладким как мрамор, при этом в соприкосновении с природой образовывать новые незабываемые цветовые комбинации».

Фотографии на конкурс «Заметь бетон!» можно выложить на странице Союза бетона foto.betoon.org.

Участвующие в конкурсе работы будут отражаться и на странице Союза бетона в Facebook и на странице Союза бетона в Instagram.

Каждую неделю в августе и сентябре 2022 года среди всех авторов представленных на конкурс фотографий будут разыгрываться специальные призы.

В ноябре 2022 года жюри конкурса выберет лучшую фотографию, автор которой получит главный приз.

С условиями конкурса можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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