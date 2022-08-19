Два венгерских истребителя JAS-39 Gripen в субботу 20 августа в случае подходящей погоды и облачности в ознаменование Дня восстановления независимости Эстонии и Дня установления венгерской государственности совершат маловысотные полеты над Валга, Нурмси и над Таллинном. Это подарок посольства Венгрии всем эстонцам и местным венграм.
Два венгерских истребителя совершат полеты над Эстонией в честь праздника
Согласно планам, самолеты 20 августа пролетят над Валгаским военно-историческим фестивалем в 14:20, в 14:35 истребители над аэродромом Нурмси, где проходит Авиадень Ярвамаа, а над Таллиннской телебашней будут в 14:50. Истребители пролетят на высоте не ниже 1000 футов, то есть чуть выше 300 метров.
Полеты могут задержаться или могут быть отменены из-за погодных условий. Людям, чувствительным к высоким звукам, рекомендуется во время пролета истребителей прикрывать уши руками или другими средствами защиты органов слуха.
Военно-воздушные силы стран НАТО охраняют воздушное пространство стран Балтии с 2004 года. Истребители альянса размещены на авиабазах Шауляй и Эмари в Литве и Эстонии соответственно.
Одна из эскадрилий воздушной безопасности НАТО базируется на авиабазе Шауляй в Литве, где воздушное пространство охраняют ВВС Венгрии с использованием истребителей Gripen. Другое авиазвено находится в Эмари, где ВВС Германии в настоящее время несут ответственность за безопасность воздушного пространства самолетами Eurofighter Typhoon.