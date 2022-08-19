Два венгерских истребителя совершат полеты над Эстонией в честь праздника

Согласно планам, самолеты 20 августа пролетят над Валгаским военно-историческим фестивалем в 14:20, в 14:35 истребители над аэродромом Нурмси, где проходит Авиадень Ярвамаа, а над Таллиннской телебашней будут в 14:50. Истребители пролетят на высоте не ниже 1000 футов, то есть чуть выше 300 метров.

Полеты могут задержаться или могут быть отменены из-за погодных условий. Людям, чувствительным к высоким звукам, рекомендуется во время пролета истребителей прикрывать уши руками или другими средствами защиты органов слуха.

Военно-воздушные силы стран НАТО охраняют воздушное пространство стран Балтии с 2004 года. Истребители альянса размещены на авиабазах Шауляй и Эмари в Литве и Эстонии соответственно.