Латвия готовится не допустить провокаций при сносе советского монумента в Риге

Министр пояснил, что в Латвии памятник имеет более сложную историю, чем, например, танк в Нарве, при демонтаже которого не было серьезных протестов. Он уточнил, что все службы безопасности и самоуправление Риги работают сейчас в тесном сотрудничестве и прорабатывают различные сценарии возможного развития ситуации.

«Обязательно будем готовы действовать, принимать решения и работать над тем, чтобы не допустить того, чтобы потенциальные беспорядки вызвали бы еще больший ажиотаж», – отметил Кристапс Эклонс.

Ранее Русский союз Латвии призвал рижан 22 августа выйти на протест против сноса памятника Освободителям. На мероприятие заявлено 100 участников, информации о его согласовании не поступало.

Сейм Латвии принял закон «О запрете объектов, прославляющих советский и нацистский режимы» 16 июня 2022 года как раз на фоне затяжного конфликта вокруг памятника воинам Советской армии — освободителям Риги.

Памятник был установлен в 1985 году. Композиция состоит из трех частей — памятника солдатам, скульптуры Родины-матери и 79-метровой стелы. Уже не одно десятилетие в стране обсуждается снос этого монумента, так как многие местные жители видят в нем ассоциации с советской оккупацией Латвии. Русскоязычные латвийцы собирались там в День Победы.