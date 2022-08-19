Солнечным летним днем ​​1966 года к восьмилетней Наташе, игравшей на опушке леса, подошел приятный молодой человек и спросил по-русски: «Хочешь, покажу тебе ежика?». Ребенку захотелось увидеть животное, поэтому девочка послушно пошла с незнакомцем. Пережитые после ужас и боль оставшаяся в живых девочка не забудет до конца жизни. Долгое время рижской милиции не удавалось поймать педофила - маньяка, который заманивал детей чтением стихов собственного сочинения, рассказывает Rus.TVNET .

Наконец лед тронулся. Одна из пострадавших, 13-летняя С., рассказала милиции о разговоре с маньяком. Перед нападением и изнасилованием мужчина рассказал, что приехал из Ленинграда и пишет стихи. Девочка даже вспомнила несколько строк, которые читал педофил. Наконец художнику удалось создать фоторобот подозреваемого. Далее в трагическую историю вплетаются элементы странного стечения обстоятельств и почти мистики.