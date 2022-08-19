Солнечным летним днем 1966 года к восьмилетней Наташе, игравшей на опушке леса, подошел приятный молодой человек и спросил по-русски: «Хочешь, покажу тебе ежика?». Ребенку захотелось увидеть животное, поэтому девочка послушно пошла с незнакомцем. Пережитые после ужас и боль оставшаяся в живых девочка не забудет до конца жизни. Долгое время рижской милиции не удавалось поймать педофила - маньяка, который заманивал детей чтением стихов собственного сочинения, рассказывает Rus.TVNET.
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Рижский педофил из 60-х: как милиционеры подозревали самого Высоцкого