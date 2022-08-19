Компания по развитию недвижимости Avalon начала в Кадриорге строительство дома, квартиры в котором подойдут и семьям, и студентам, и инвесторам.
На границе центра и Кадриорга появится новый многоквартирный дом
Однокомнатные и трехкомнатные квартиры в трехэтажном доме по адресу Херманни, 8a расположены в отличном с точки зрения логистики месте: на границе центра Таллинна и Кадриорга. Все необходимое находится в шаговой доступности или в нескольких минутах езды на трамвае: автовокзал, Центральный рынок, который скоро будет отремонтирован, городок Юлемисте с высшей школой Mainor, торговый центр Sikupilli, парк Кадриорг и аэропорт.
По словам исполнительного директора Avalon Ахти Кийли, небольшие квартиры могут стать первой квартирой студента или молодого специалиста, или пополнить портфель объектов инвестора в недвижимость.
Кийли отметил и другое важное преимущество новой застройки: «В Таллинне продолжает расти спрос на новое жилье высокого качества. А микроквартиры обычно продаются как коммерческие площади, а в этом случае трудно получить кредит на покупку. Проект Hermanni 8 - первый в Эстонии дом с микроквартирами, отвечающий требованиям к жилой площади».