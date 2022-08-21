Елена Скульская ⟩ Никто не хотел уезжать...

Очень страшно, полагаю, уехать знаменитому драматическому артисту из языка своей страны. Один из примеров тому – Михаил Козаков, уехавший в Израиль и описавший в «Актерской книге», как мучительно и нестерпимо было ему учить на иврите роль Тригорина из «Чайки».

В Таллинне была представлена музыкально-театральная пьеса «Орфей». Фото: Ivan Varshavskiy

Чулпан Хаматова в сопровождении арфиста-виртуоза читала на русском языке в Таллинне стихи русских поэтов, многие из которых заплатили за свои строки жизнью. Великие поэты, преобразившие русский поэтический язык, открывшие в нем новые пути. Маленький, несчастный, мучимый страхами Осип Мандельштам, писал о том, что он живет в волчьем веке, что этот век бросается ему на плечи и пытается уничтожить, но поэт – не волк, и убить его может только равный ему по величию!

Но эта гордость – быть человеком – осталась в стихах. А в реальности Мандельштам в 1938 году погиб в лагере от голода и унижений. И я хочу спросить – ответствен ли Мандельштам за зверства сталинской эпохи?

Чулпан Хаматова читает Мандельштама, потом Цветаеву, повесившуюся от безысходности в 1941 году в Елабуге. В стихах она говорит, что не тоскует по родине, что ее не понимают нигде – ни в одной стране, ни на одном языке, а в финале стихотворения замирает перед кустом рябины, который горько напоминает ей о покинутой России.