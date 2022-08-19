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Парки района Кесклинн взяты под усиленную охрану

rus.postimees.ee
Парки района Кесклинн взяты под усиленную охрану
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МуПо.
МуПо. Фото: Konstatntin Sednev / Postimees

В течение четырех недель в парках центра Таллинна будут патрулировать не только муниципальные полицейские, но и охранники.

«Для предотвращения нарушений общественного порядка обращено усиленное внимание к наиболее посещаемым паркам и зеленым насаждениям. К помощи охранных фирм мы прибегали и ранее», – сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

«Использование службы безопасности помогает обеспечить порядок в парках и предотвратить ненадлежащее поведение. Особое внимание следует уделять безопасности в начале учебного года, когда школьники снова передвигаются по городу, наполненному суетой. Аналогично мы прибегали к усиленной охране парков района Кесклинн в начале лета, в конце учебного года», – объяснила старейшина.

«Предыдущий опыт показывает, что у патрулей особенно много работы по вечерам. Основной проблемой являются употребляющие алкоголь шумные компании. Наши парки не могут превратиться в места сборищ, которых сторонятся люди, гуляющие с детьми или собаками».

Управа района Кесклинн заключила договор с охранной фирмой Articard OÜ. Пешие патрули будут передвигаться по паркам каждый день до 18 сентября.

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