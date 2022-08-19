Фото ⟩ Один из лучших хуторов Пярнумаа ждет новых заботливых хозяев

На участке недвижимости находятся: двухэтажный дом площадью 145 м2, гостевой домик, построенный в 1936 году амбар площадью 104,7 м2, три сарая и погреб площадью 14 м2.

Фото: KV.EE

На первом этаже дома расположены просторная гостиная, кухня, столовая, туалет и техническое помещение. На верхнем этаже – две спальни, библиотека, ванная и гардеробная.

Фото: KV.EE

На втором этаже гостевого дома расположены две комнаты с душевой и туалетом. На первом этаже – мастерская. Два эти дома полностью отремонтированы. Собственник недвижимости – человек с золотыми руками, в реновацию хутора он вложил всю свою душу, опыт и многочасовой труд.

Фото: KV.EE

В главном доме печное отопление, в санузлах полы с подогревом, есть и дровяная плита – на случай, если цены на электричество опять рванут вверх. Ухоженный участок окружена высокими деревьями, живой изгородью и молодыми елями. До центра города Пярну всего 20 минут езды!

Фото: KV.EE