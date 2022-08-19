Мнение ⟩ 31 год свободы: невероятный скачок и надежда на будущее, несмотря на трудности

Наши победы и удачи

Кропотливый труд жителей Эстонии и достаточно либеральная экономическая политика, несмотря на попытки центристов и социалистов загнать страну в левый лагерь, принесли свои плоды. Успехи Эстонии очевидны. Если в 90-е годы немецкие государственные деятели в частных беседах говорили, что вступление Эстонии в Евросоюз невозможно, то жизнь их сомнения развеяла.

Эстония в короткие сроки стала членом НАТО, Евросоюза и ОЭСР, присоединилась к Шенгену и, наконец, первой из стран Балтии вошла в зону евро, опередив многих восточноевропейских соседей. Эстонское государство продемонстрировало свою дееспособность: ведь то, что удалось Эстонии, из бывших республик СССР получилось только ещё у Литвы и Латвии. А остальные 11 государств, образовавшихся на развалинах Советского Союза, значительно отстают в своём общественно-политическом и экономическом развитии.

Многие жители Эстонии воспринимают нынешний уровень жизни как само собой разумеющееся и при этом часто демонстрируют недовольство высокими ценами и низкими доходами. Но всё познаётся в сравнении. Нравится это кому-то или нет, но успехи Эстонии следует признать исключительными. Эстония во многом опередила страны, которые одновременно с ней стартовали в рынок и демократию в начале 90-х годов: Румыния, Болгария, Польша и Венгрия сегодня отстают от Эстонии по многим показателям.