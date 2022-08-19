20 августа исполняется 31 год со дня восстановления независимости нашей страны. У совершившей за это время гигантский рывок в развитии Эстонии есть надежные партнеры, стратегическое видение перспектив и талантливые жители, что позволяет смотреть смело в будущее, пишет политик и предприниматель Николай Дегтяренко.
Мнение ⟩ 31 год свободы: невероятный скачок и надежда на будущее, несмотря на трудности
Наши победы и удачи
Кропотливый труд жителей Эстонии и достаточно либеральная экономическая политика, несмотря на попытки центристов и социалистов загнать страну в левый лагерь, принесли свои плоды. Успехи Эстонии очевидны. Если в 90-е годы немецкие государственные деятели в частных беседах говорили, что вступление Эстонии в Евросоюз невозможно, то жизнь их сомнения развеяла.
Эстония в короткие сроки стала членом НАТО, Евросоюза и ОЭСР, присоединилась к Шенгену и, наконец, первой из стран Балтии вошла в зону евро, опередив многих восточноевропейских соседей. Эстонское государство продемонстрировало свою дееспособность: ведь то, что удалось Эстонии, из бывших республик СССР получилось только ещё у Литвы и Латвии. А остальные 11 государств, образовавшихся на развалинах Советского Союза, значительно отстают в своём общественно-политическом и экономическом развитии.
Многие жители Эстонии воспринимают нынешний уровень жизни как само собой разумеющееся и при этом часто демонстрируют недовольство высокими ценами и низкими доходами. Но всё познаётся в сравнении. Нравится это кому-то или нет, но успехи Эстонии следует признать исключительными. Эстония во многом опередила страны, которые одновременно с ней стартовали в рынок и демократию в начале 90-х годов: Румыния, Болгария, Польша и Венгрия сегодня отстают от Эстонии по многим показателям.
Так, показатель экономической свободы Эстонии составляет 80.0, что ставит ее экономику на 7 место в топе самых свободных в мире. В рейтинге лучших стран для ведения бизнеса у Эстонии 18 место среди 190 (Россия – 28). Эстония уже признана Всемирным банком страной с высоким уровнем дохода. Среди бывших 15 советских республик Эстония не первый год удерживает лидерство по размеру средней зарплаты и пенсии.
ВВП с учётом покупательной способности на душу населения страны, по данным МВФ, в 2022 году составил 44 778 долларов США. По этому показателю Эстония обогнала 10 стран ЕС и уже наступает на пятки Испании. Рост ВВП Эстонии в прошлом году составил 8.3 % - самый высокий показатель в Еврозоне. В рейтинге чувствительности к коррупции Эстония занимает 15 место из 180 стран (Россия – 139), что означает низкий уровень коррупционности. В рейтинге гражданских свобод Эстония занимает 18 место из 209 (Россия – 172), что означает высокий уровень либерализма в стране. В рейтинге свободы интернета Эстония занимает 2 место из 70. По индексу развития человеческого капитала Эстония занимает 12 место из 174 (Россия – 42).
Почему эти успехи стали возможны?
Потому что Эстонию издавна отличала разумная финансовая политика. Скромные расходы государственного бюджета, низкие налоги, большие государственные финансовые резервы. Но в последние годы, когда у власти были левые популисты из числа центристов, Эстония частично утратила свой успех. Много вопросов вызвала политика правительства Ратаса в сфере энергетики, когда исчезали мощности по производству электроэнергии без их замещения.
Сегодня именно тарифы на электроэнергию, выросшие до небес, служат главным драйвером инфляции в Эстонии. Разбазаривание государственных резервов Юрием Ратасом, разрушение пенсионной системы, ухудшение финансового положения Больничной кассы – это не то, что нужно Эстонии. Зарабатывать, накапливать и инвестировать – вот наша правильная экономическая парадигма!
Старые проблемы и новые вызовы
Безусловно, мы не можем говорить, что Эстония – образец гармонии, стабильности и процветания. Особенно, когда сегодня общество разделено на фоне переноса танка-памятника из Нарвы. Идеализм не уместен, потому что самоуспокоенность и нарушение гражданского мира – это препятствие для развития.
По-прежнему в Эстонии высок процент бедных и доля работающих людей с низкими доходами. Пенсия замещает не более 40% средней зарплаты. По расходам на здравоохранение на душу населения Эстония занимает 44 место в мире, уступая очень многим европейским странам. Есть и сложности с параллельным существованием двух систем образования – на русском и эстонском языках.
К сожалению, война в Украине принесла новые проблемы и новые вызовы. Эстония, как и другие члены НАТО, вынуждена наращивать расходы на оборону. Наша страна взяла на себя гуманитарную миссию по приёму и размещению беженцев. Война и санкции привели к разбалансировке на продовольственном и энергетическом рынках, нарушили логистику и торговлю с Россией и Белоруссией, разогнали инфляцию.
Мы оказались зажаты между “молотом и наковальней”, но любой вызов нужно рассматривать как возможность для перезагрузки национальной экономики. Проблемы с поставками нефти и газа диктуют необходимость усиления использования своих природных ресурсов, а именно сохранение сланцевой энергетики и глубокой преработки сланца.
Уверен, что Эстонии нужна атомная электростанция, водородное топливо и серьезная реформа рынка электроэнергии. Повышается актуальность строительства Rail Baltic для создания логистических потоков с севера на юг. В Маарду накоплен большой опыт добычи и переработки фосфоритов. С учетом новых технологий, разработка месторождений фосфоритов может сделать Эстонию крупнейшим производителем минеральных удобрений.
И я уверен, что мы справимся с трудностями и вызовами, потому что у Эстонии есть надёжные партнёры, стратегическое видение перспектив и таланливые жители, желающие для страны благополучия. Поздравляю всех с Днём восстановления независимости! Всем мира, добра, веры в себя и в наше прекрасное будущее!