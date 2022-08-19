Читатель Rus.Postimees сообщил, что сегодня утром торговый центр «Кристийне» в Таллинне оцепили, а людей эвакуировали.
Фото ⟩ Из торгового центра «Кристийне» эвакуировали людей. Что произошло?
Из торгового центра «Кристийне» эвакуировали людей. Что произошло?
Руководитель торгового центра «Кристийне» Кристьян Маароос рассказал, что с 10:00 до 11:00 там проходили учения по эвакуации.
«Торговый центр проводит учения по эвакуации каждый год для проверки знаний и готовности работников, чтобы в настоящей кризисной ситуации успешно с ней справиться. При симуляции важно создать и сохранять реалистичную атмосферу, из-за чего мы, к сожалению, не можем заранее оповестить об учениях посетителей», - объяснил он.
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