Фото ⟩ Из торгового центра «Кристийне» эвакуировали людей. Что произошло?

«Торговый центр проводит учения по эвакуации каждый год для проверки знаний и готовности работников, чтобы в настоящей кризисной ситуации успешно с ней справиться. При симуляции важно создать и сохранять реалистичную атмосферу, из-за чего мы, к сожалению, не можем заранее оповестить об учениях посетителей», - объяснил он.