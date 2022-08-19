Подробности смертельного ДТП: один человек погиб, четверо взрослых и пятеро детей пострадали

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, автомобиль Volkswagen Passat, за рулем которого была 41-летняя женщина, выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Primastar, за рулем которого был 42-летний мужчина, и Volkswagen Golf, за рулем которого был 61-летний мужчина.

В результате столкновения водители потеряли управление над Nissan и Volkswagen Golf и автомобили выехали с дороги. Nissan перевернулся через крышу, в результате чего из машины вылетел 41-летний пассажир, который скончался на месте происшествия.

В Клинику Тартуского университета были доставлены водитель и пятилетний пассажир Volkswagen Passat, водитель Volkswagen Golf, а также находившиеся в Nissan 38-летняя женщина, 33-летняя женщина, семилетний мальчик, 11-месячный мальчик, четырехлетняя девочка и годовалая девочка.

ДТП произошло на асфальтированном участке дороге с пологим поворотом, где была хорошая видимость. Максимально разрешенная скорость там 90 км/ч. Все водители были трезвы и у них есть водительские права.

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры сказал Tartu Postimees Индрек Коэметс, что жаркая погода ставит участников дорожного движения в затруднительное положение. «В жару бдительность легко теряется, поэтому сейчас надо быть еще более внимательными, чем обычно, и ехать медленнее, если это необходимо, чтобы иметь возможность замечать, что происходит вокруг, и реагировать в случае опасности, – сказал он. – Сделайте перерыв в пути, если вы чувствуете усталость или вялость от жары. Освежитесь водой и при необходимости в дальней дороге смените водителей, чтобы за рулем был бодрый водитель».