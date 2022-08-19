В Тартумаа столкнулись три машины: один человек погиб, двое пострадали

Сегодня, 19 августа, в 12:40 центр тревоги получил сообщение о тяжелом ДТП. По первоначальным данным, на четвертом километре Тарту-Йыгева-Аравете в деревне Марамаа в Тартумаа столкнулись три машины. Два человека пострадали и один погиб.