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В Тартумаа столкнулись три машины: один человек погиб, двое пострадали

rus.postimees.ee
В Тартумаа столкнулись три машины: один человек погиб, двое пострадали
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Свеча.
Свеча. Фото: Akifere/ Shutterstock

Сегодня, 19 августа, в 12:40 центр тревоги получил сообщение о тяжелом ДТП. По первоначальным данным, на четвертом километре Тарту-Йыгева-Аравете в деревне Марамаа в Тартумаа столкнулись три машины. Два человека пострадали и один погиб.

В настоящий момент полицейские работают на месте происшествия. Детали аварии еще устанавливаются.

Дорога в этом месте закрыта, полицейские направляют участников дорожного движения в объезд.

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