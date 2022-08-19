С 20 августа можно подать заявку на получение стипендии ERGO для молодых спортсменов, которая поможет дальнейшему развитию. Например, покрытие затрат на тренировки и дорогостоящих соревнований.
Молодым спортсменам предлагают подавать заявки на получение стипендии
В сотрудничестве с Эстонским олимпийским комитетом страховая компания ERGO седьмой год подряд предлагает стипендию на общую сумму 25 000 евро. По словам руководителя ERGO Марека Ратника, крайне важно, чтобы ответственные предприятия поддерживали продвижение преданных своему делу молодых спортсменов, поскольку, чтобы достичь вершины, в дополнение к таланту необходимо финансирование дорогостоящих соревнований и покрытие затрат на тренировки.
«У нас много молодых спортсменов, чей полный потенциал ограничен отсутствием финансовых возможностей. С помощью стипендии мы смогли придать импульс развитию многих талантливых молодых людей и стать свидетелями их успеха. Например, стипендия дала бадминтонистке Кристин Кууба возможность участвовать в нескольких зарубежных турнирах, что помогло ей набрать необходимые пункты для поездки на Олимпиаду в Токио», – сказал Ратник.
По словам одного из стипендиатов ERGO, спринтера Карла Эрика Назарова, стипендия дает хорошую возможность сделать несколько более затратные первые шаги в профессиональном спорте – будь то тренировочное или восстановительное оборудование, лагерь или поездка за границу. Назаров использовал стипендию, чтобы приобрести аппарат для компрессионного массажа. «Мне помогали спонсоры, и прежде всего вера в себя, смелость мечтать и идти к своей мечте», - добавил Назаров.
Молодая фигуристка Эва-Лотта Кийбус, дважды получавшая стипендию ERGO, отметила, что, к сожалению, при достижении высокого уровня неизбежны большие расходы. «Мне нравится думать об этом как об инвестиции, поскольку каждая трата позволяет мне стать лучшим спортсменом. Стипендии позволили мне создать несколько очень запоминающихся дизайнерских платьев для фигурного катания и помогли покрывать постоянно растущие расходы на тренировки».
В число получателей стипендии ERGO входит десятиборец Янек Ыйглане, недавно завоевавший бронзу на чемпионате Европы. В прошлом году стипендию ERGO для молодых спортсменов получили пловец Крегор Зирк, фигуристка Эва-Лотта Кийбус, бадминтонистка Кристин Кууба, десятиборец Ристо Лиллеметс, горнолыжник Тормис Лайне, борец Хелари Мягисалу, прыгунья с шестом Марлен Мюлла, баскетбольная команда U18, биатлонист Мехис Удам и лучница Лиселль Яэтма.
Заявку на получение стипендии может подать спортсмен или, с его согласия, тренер, руководитель, школа, спортивный клуб или спортивная ассоциация. Целью стипендии является поддержка подготовки и участия перспективных молодых спортсменов в международных соревнованиях. Средства предназначены для покрытия расходов на тренировки и соревнования или приобретение спортивного инвентаря.