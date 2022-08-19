Молодым спортсменам предлагают подавать заявки на получение стипендии

В сотрудничестве с Эстонским олимпийским комитетом страховая компания ERGO седьмой год подряд предлагает стипендию на общую сумму 25 000 евро. По словам руководителя ERGO Марека Ратника, крайне важно, чтобы ответственные предприятия поддерживали продвижение преданных своему делу молодых спортсменов, поскольку, чтобы достичь вершины, в дополнение к таланту необходимо финансирование дорогостоящих соревнований и покрытие затрат на тренировки.

«У нас много молодых спортсменов, чей полный потенциал ограничен отсутствием финансовых возможностей. С помощью стипендии мы смогли придать импульс развитию многих талантливых молодых людей и стать свидетелями их успеха. Например, стипендия дала бадминтонистке Кристин Кууба возможность участвовать в нескольких зарубежных турнирах, что помогло ей набрать необходимые пункты для поездки на Олимпиаду в Токио», – сказал Ратник.

По словам одного из стипендиатов ERGO, спринтера Карла Эрика Назарова, стипендия дает хорошую возможность сделать несколько более затратные первые шаги в профессиональном спорте – будь то тренировочное или восстановительное оборудование, лагерь или поездка за границу. Назаров использовал стипендию, чтобы приобрести аппарат для компрессионного массажа. «Мне помогали спонсоры, и прежде всего вера в себя, смелость мечтать и идти к своей мечте», - добавил Назаров.