«Каменный Юри» уедет в музей

Муниципальное правительство подписало соглашение о сотрудничестве с Военным музеем Хийумаа по «переселению» памятника.

«Каменный Юри» (Киви Юри) появился в Кярдла в 1966 году. Скульптура была установлена в честь участвовавших во Второй мировой войне жителей острова. Автор монумента - скульптор Эндель Танилоо, архитектор - Юло Сирп. «Киви Юри» считается крупнейшим гранитным бюстом в Эстонии, он весит в общей сложности 46 тонн: 36 тонн весит постамент, а 10 тонн - стоящая на нем голова.

До «Каменного Юри» музей Хийумаа просил передать ему на хранение нарвский танк-памятник. Стоит отметить, что по данным Департамента охраны памятников старины, скульптура «Каменный Юри» находится под охраной государства, как и еще два советских памятника: мемориал Техумарди и монумент Тагавере на Сааремаа.

Херго Тасуя уточнил, что в настоящее время волостная управа согласовывает с Департаментом защиты памятников старины перенос монумента в военный музей Хийумаа.