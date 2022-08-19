Cтатуя «Каменный Юри» будет перенесена в военный музей Хийумаа. Об этом в своем Facebook сообщил старейшина волости Хийумаа Херго Тасуя.
«Каменный Юри» уедет в музей
Муниципальное правительство подписало соглашение о сотрудничестве с Военным музеем Хийумаа по «переселению» памятника.
«Каменный Юри» (Киви Юри) появился в Кярдла в 1966 году. Скульптура была установлена в честь участвовавших во Второй мировой войне жителей острова. Автор монумента - скульптор Эндель Танилоо, архитектор - Юло Сирп. «Киви Юри» считается крупнейшим гранитным бюстом в Эстонии, он весит в общей сложности 46 тонн: 36 тонн весит постамент, а 10 тонн - стоящая на нем голова.
До «Каменного Юри» музей Хийумаа просил передать ему на хранение нарвский танк-памятник. Стоит отметить, что по данным Департамента охраны памятников старины, скульптура «Каменный Юри» находится под охраной государства, как и еще два советских памятника: мемориал Техумарди и монумент Тагавере на Сааремаа.
Херго Тасуя уточнил, что в настоящее время волостная управа согласовывает с Департаментом защиты памятников старины перенос монумента в военный музей Хийумаа.
Помимо «Каменного Юри», волостная управа хочет переместить расположенные возле церкви Кяйна, городского парка Кярдла и порта Хелтермаа ведущие к братским могилам таблички-указатели, на которых есть отсылки к событиям 1940-х годов.