Ящик для барахла: расслабьтесь, все так делают

Скотч, скрепки, батарейки, старый зарядник от мобильного, горы квитанций… По нашему дому курсирует удивительное количество мелких предметов. И всем этим безусловно необходимым вещам требуется место.

Обычно Junk Drawer заводят на кухне, но иногда его размещают в прихожей или спальне — в прикроватной тумбочке.

Важно: это не ящик для уборки за десять секунд!

Все начинается довольно невинно: гости на пороге, а тут на глаза попалась какая-то резинка, пара случайных бумажек. Смахнули их в ящик раз, потом другой. И вот уже не помните, как стали запихивать в ящик каждый предмет, который плохо лежит.

Для экспресс-уборки хватайте пакет и собирайте все, что плохо лежит, в него — потом разберете. А вот в ящике для мелочей старайтесь поддерживать изначально заведенный порядок.