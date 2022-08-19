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Ящик для барахла: расслабьтесь, все так делают

rus.postimees.ee
Ящик для барахла: расслабьтесь, все так делают
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Беспорядок. Снимок иллюстративный.
Беспорядок. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Во многих странах, помимо обычных кухонных ящиков — для столовых приборов или продуктов — при заказе кухни планируют Junk Drawer, что в переводе — «ящик для барахла», ну или для мусора. Несмотря на малоприятное название, это довольно полезное изобретение, считает Houzz.

Скотч, скрепки, батарейки, старый зарядник от мобильного, горы квитанций… По нашему дому курсирует удивительное количество мелких предметов. И всем этим безусловно необходимым вещам требуется место. 

 

Обычно Junk Drawer заводят на кухне, но иногда его размещают в прихожей или спальне — в прикроватной тумбочке.

Важно: это не ящик для уборки за десять секунд!

Все начинается довольно невинно: гости на пороге, а тут на глаза попалась какая-то резинка, пара случайных бумажек. Смахнули их в ящик раз, потом другой. И вот уже не помните, как стали запихивать в ящик каждый предмет, который плохо лежит. 

Для экспресс-уборки хватайте пакет и собирайте все, что плохо лежит, в него — потом разберете. А вот в ящике для мелочей старайтесь поддерживать изначально заведенный порядок.

Организованный ящик отличается от мусорного наличием разделителей. В роли разделителя может выступать лоток для столовых приборов, раздвижные секции, соты или просто контейнеры-вставки подходящего размера. 
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