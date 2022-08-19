Эстония предлагает ввести восьмой пакет санкций ЕС

По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, крайне важно ускорить принятие очередного пакета санкций, чтобы ужесточить и усилить ограничительные меры в отношении России и действовать системно для последовательного повышения цены агрессии для России. Желание Эстонии состоит в том, чтобы в рамках восьмого санкционного пакета санкции против России в сферах экономики, энергетики и торговли были расширены, а под ограничения были поставлены дополнительные физические и юридические лица.

Вместе с тем Эстония хочет, чтобы санкции были значительно расширены на поездки граждан России.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подчеркнул, что Эстония работает над достижением политического консенсуса по всей шенгенской визовой зоне, чтобы ввести дополнительные санкции в отношении граждан России, как это сделала Эстония. «Как министр иностранных дел я призываю правительства других европейских стран также ввести дополнительные внутренние санкции, чтобы остановить поездки граждан страны-агрессора России в Европу, и работать вместе, чтобы закрыть шенгенскую визовую зону для граждан России».