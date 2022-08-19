Перед Днем восстановления независимости премьер-министр Кая Каллас приняла бывших премьер-министров в доме Стенбока.
Бывшие премьер-министры встретились в доме Стенбока
Бывшие премьер-министры встретились в доме Стенбока
Премьер-министры традиционно встречаются перед Днем восстановления независимости, чтобы обменяться мнениями по текущим вопросам и поговорить о будущем Эстонии.
Из премьер-министров восстановленной республики присутствовали Эдгар Сависаар, Тийт Вяхи, Андрес Таранд, Март Сийманн, Андрус Ансип, Юхан Партс, Таави Рыйвас и Сийм Каллас.
Март Лаар и Юри Ратас на встрече отсутствовали.
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