Пт, 19.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Студенты в оторопи из-за цен на аренду: это кошмар!

Ингрид Ландейро Анна Сарапуу
Студенты в оторопи из-за цен на аренду: это кошмар!
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
«Деньги есть, но их недостаточно, чтобы арендовать на рынке недвижимости целую квартиру», – объяснил студент Таллиннского университета Рауно Ууслеэр.
«Деньги есть, но их недостаточно, чтобы арендовать на рынке недвижимости целую квартиру», – объяснил студент Таллиннского университета Рауно Ууслеэр. Фото: Kermo Benrot

Постоянно растущие квартплата и цены на продукты доставляют студентам настоящую головную боль. Шестеро молодых людей, которые на себе испытали, что значит начать самостоятельную жизнь в период роста цен, поделились своим опытом с Postimeеs.

21-летний Рауно Ууслеэр из Пайде в прошлом году решил поступить на факультет журналистики Таллиннского университета. Молодой человек хотел найти жилье недалеко от центра города. «Знакомый искал соседа по квартире на странице в Facebook, и тогда я подумал, а почему бы и нет», – вспоминает Ууслеэр.

Он не платит за аренду трехкомнатной квартиры столько же, сколько его сосед, так как живет только в одной комнате. В настоящее время доля Ууслеэра составляет 200 евро в месяц, но в самые суровые зимние месяцы на коммунальные услуги приходится тратить 300 евро. Ууслеэр предполагает, что его сосед может платить 600–700 в месяц, так как в его распоряжении две комнаты.

Ключевые слова
Наверх