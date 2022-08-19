Постоянно растущие квартплата и цены на продукты доставляют студентам настоящую головную боль. Шестеро молодых людей, которые на себе испытали, что значит начать самостоятельную жизнь в период роста цен, поделились своим опытом с Postimeеs.
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Студенты в оторопи из-за цен на аренду: это кошмар!
Студенты в оторопи из-за цен на аренду: это кошмар!
21-летний Рауно Ууслеэр из Пайде в прошлом году решил поступить на факультет журналистики Таллиннского университета. Молодой человек хотел найти жилье недалеко от центра города. «Знакомый искал соседа по квартире на странице в Facebook, и тогда я подумал, а почему бы и нет», – вспоминает Ууслеэр.
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