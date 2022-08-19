Студенты в оторопи из-за цен на аренду: это кошмар!

21-летний Рауно Ууслеэр из Пайде в прошлом году решил поступить на факультет журналистики Таллиннского университета. Молодой человек хотел найти жилье недалеко от центра города. «Знакомый искал соседа по квартире на странице в Facebook, и тогда я подумал, а почему бы и нет», – вспоминает Ууслеэр.

Он не платит за аренду трехкомнатной квартиры столько же, сколько его сосед, так как живет только в одной комнате. В настоящее время доля Ууслеэра составляет 200 евро в месяц, но в самые суровые зимние месяцы на коммунальные услуги приходится тратить 300 евро. Ууслеэр предполагает, что его сосед может платить 600–700 в месяц, так как в его распоряжении две комнаты.