Студенты в ужасе из-за цен на жизнь

В идеале Маркус хотел либо более просторную однокомнатную, либо двухкомнатную квартиру поменьше. Для этого ему пришлось сделать, так сказать, квартирный марафон, и всего он осмотрел семь мест. В итоге он выбрал небольшую двухкомнатную квартиру, арендная плата за которую составляет 450 евро в месяц, то есть на 150 евро больше, чем он собирался платить.

Ему тоже помогает мать, сам он платит только за коммунальные услуги и питание. Однако из-за некоторых проблем со здоровьем молодой человек не может устроиться на традиционную работу для студентов, а значит, и подзаработать ему трудно.

Цены на продукты стремительно растут

Помимо арендной платы, молодых людей тяготит рост цен на продукты питания. «То, что я плачу за еду сейчас, по сравнению с прошлой осенью – кошмар», – жаловался Ууслеэр.

Он сравнил цены на кофе в разных магазинах и увидел, что если в одном магазине килограммовая упаковка стоила 4,20 евро, то в другом тот же сорт – 8 евро: «Сейчас я думаю, как переживу следующий учебный год в Таллинне. Лапша быстрого приготовления всегда доступна, но даже на нее цена выросла».

Рандма также заметила рост цен на традиционную студенческую еду: «Я помню, что несколько лет назад лапша быстрого приготовления была очень дешевой, но не сейчас».

Однако Рандма не обращает особого внимания на цены и выбирает для покупок ближайший магазин: «Я почувствовала, что все как-то подорожало, но на мои покупки это особо не повлияло».

По словам Тынне, рост цен на продукты питания, особенно на молочные, сумасшедший: «Кофейные сливки подорожали на 30 центов, цены на другие молочные продукты – на 20–50 центов, поэтому я стала покупать их меньше».

Мекк, который занимается спортом, заметил, что цена на белковые продукты, например, на курицу, выросла на евро, если не на два: «Если зимой упаковку яиц можно было купить примерно за полтора евро, то сейчас дешевле трех евро не найти».

Родители студентки Лийзи, обучающейся связи с общественностью, поддерживают ее небольшими деньгами на еду, так как по состоянию здоровья девочке приходится соблюдать особую диету: «Я отказалась от своей специальной еды летом, потому что цены слишком высоки. Половина буханки моего хлеба стоит почти шесть евро!»

Маркус, свежеиспеченный студент летной академии, заметил рост цен на продукты только тогда, когда жил один: «Дело в том, что ты идешь в магазин за какими-то мелочами, а это уже стоит больше десяти евро. Я покупаю мало продуктов и всегда смотрю, что именно купить. Но счет будет солидным, даже если приобрести только продукты повседневного спроса, такие как молоко или кукурузные хлопья на завтрак».