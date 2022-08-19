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Студенты в ужасе из-за цен на жизнь

Ингрид Ландейро Анна Сарапуу
Студенты в ужасе из-за цен на жизнь
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«Деньги есть, но их недостаточно, чтобы арендовать на рынке недвижимости целую квартиру», – объяснил студент Таллиннского университета Рауно Ууслеэр.
«Деньги есть, но их недостаточно, чтобы арендовать на рынке недвижимости целую квартиру», – объяснил студент Таллиннского университета Рауно Ууслеэр. Фото: Kermo Benrot
  • Молодежи непросто найти квартиру с приемлемой арендной платой
  • Родители часто помогают студентам с оплатой аренды
  • Постоянно растущие цены на продовольствие вызывают беспокойство

Постоянно растущие квартплата и цены на продукты доставляют студентам настоящую головную боль. Шестеро молодых людей, которые на себе испытали, что значит начать самостоятельную жизнь в период роста цен, поделились своим опытом с Postimeеs.

21-летний Рауно Ууслеэр из Пайде в прошлом году решил поступить на факультет журналистики Таллиннского университета. Молодой человек хотел найти жилье недалеко от центра города. «Знакомый искал соседа по квартире на странице в Facebook, и тогда я подумал, а почему бы и нет», – вспоминает Ууслеэр.

Он не платит за аренду трехкомнатной квартиры столько же, сколько его сосед, так как живет только в одной комнате. В настоящее время доля Ууслеэра составляет 200 евро в месяц, но в самые суровые зимние месяцы на коммунальные услуги приходится тратить 300 евро. Ууслеэр предполагает, что его сосед может платить 600–700 в месяц, так как в его распоряжении две комнаты.

Поскольку один из его соседей по квартире съехал, Ууслеэр решил снять комнату побольше, и тогда его арендная плата увеличилась почти на 40 евро по сравнению с прошлым годом. «У меня есть соглашение с родителями, что они платят за квартиру, но я должен сам покрывать расходы на проживание. Это вклад моих родителей в мою учебу», – сказал Ууслеэр, чьи ежемесячные расходы на проживание даже немного превышают арендную плату и коммунальные платежи, которые оплачивают его родители.

С родителями нулевые расходы

Две трети лета студент факультета журналистики Рауно Ууслеэр работал полный рабочий день, чтобы скопить деньги к осени.
Две трети лета студент факультета журналистики Рауно Ууслеэр работал полный рабочий день, чтобы скопить деньги к осени. Фото: Kermo Benrot

Он не имел постоянной работы в течение первого года обучения. «Отчасти это было из-за моей лени, и вначале я хотел сосредоточиться на учебе», – объяснил Ууслеэр. Он перебивался случайными заработками, например, работал в гостинице и кафе.

Чтобы накопить как можно больше денег на предстоящий учебный год, студент факультета журналистики решил пожить летом с родителями, где у него, так сказать, нулевые расходы.

«Конечно, деньги еще нужны. Я, например, топливо для машины покупаю сам, и так как я живу в сельской местности, ездить мне приходится больше. Но я сознательно откладывал деньги летом, чтобы легче было пережить осень», – сказал он.

Из квартиры в общежитие

20-летняя студентка Тартуского университета Инга Рандма осенью начнет свой второй учебный год по специальности информационное общество и социальное обеспечение. На первом курсе Рандма жила на съемной квартире с двумя подругами, но этой осенью она переедет в общежитие.

По словам Рандма, за время проживания в квартире арендная плата не увеличилась, однако в этом году она будет выше примерно на 30 евро. Поскольку квартиру снимали три человека, по словам Рандма, повышение цены их не сильно бы задело. Однако девушки подумали, что зимой ситуация может ухудшиться.

Сейчас Рандма выбрала общежитие, потому что весной она уезжает учиться за границу и не видит смысла снимать квартиру на несколько месяцев. Она искала самое дешевое общежитие, чтобы сэкономить больше денег.

Выбирая общежитие, Рандма думала, что арендная плата установлена, но уже зарегистрировавшись, обнаружила, что она увеличилась примерно на 20 евро. Однако в общежитии, к счастью, нет отдельных коммунальных платежей.

По словам Рандма, повышение цены проживания в общежитии  не особо сказывается на ее кошельке, потому что аренду оплачивают родители: «Им, конечно, немного досадно, что цена оказалась выше той, что обсуждалась изначально. Но, к счастью, разница не очень большая».

Рандма сказала, что хочет осенью устроиться на работу рядом с университетом, пусть даже с небольшой нагрузкой, чтобы не жить только на деньги родителей.

Зимние цены на электроэнергию – большой удар

Студент Тартуского университета Каймар Мекк (25 лет) живет в съемной квартире в районе Карлова (Тарту). Когда он въехал зимой, цены на электроэнергию резко выросли: «Сначала нужно было платить 20–30 евро, потом вдруг 50–60. Это все-таки сильный удар!»

По словам студента Тартуского университета Каймара Мекка, найти в Тарту съемную квартиру с хорошим соотношением цены и качества непросто.
По словам студента Тартуского университета Каймара Мекка, найти в Тарту съемную квартиру с хорошим соотношением цены и качества непросто. Фото: Erakogu

По словам Мекка, прошлой осенью было трудно найти съемную квартиру. «Тем более, что я искал такое жилье, чтобы цена за него соответствовала качеству. Осенью найти квартиру труднее всего, потому что жилье ищут многие студенты», – пояснил молодой человек.

Пока арендная плата у Мекка не увеличилась, но с владельцем квартиры было обговорено, что зимой она, вероятно, будет выше: «Повышение арендной платы провоцируется повышением цен. Но если цена перестанет соответствовать качеству квартиры, я начну искать другие варианты».

Расходы родителей больше не будут увеличиваться

Помимо университета Мекк также ведет собственный бизнес и отвечает за свои финансы: «Возраст уже не тот, чтобы сидеть на шее у родителей. Следует приложить усилия и делать все самостоятельно, чтобы выжить. Однако некоторым моим друзьям приходится откладывать больше и следить за ценами. Думаю, мне нужно развиваться, другого выхода действительно нет».

Мекк пока не думал о переезде в общежитие. Он предпочитает жить в квартире и платить за нее больше: главное – комфорт. «Кухня и туалет все-таки твои собственные», – перечислял Мекк преимущества квартиры перед общежитием.

Квартира с газовым отоплением пробивает в кошельке брешь

​​По словам 20-летней Элизабет Тынне, которая учится в Эстонской академии художеств, рост цен на продукты просто сумасшедший. ​
​​По словам 20-летней Элизабет Тынне, которая учится в Эстонской академии художеств, рост цен на продукты просто сумасшедший. ​ Фото: Erakogu

Элизабет Тынне (20) этой осенью начнет обучение в Эстонской академии художеств. Перед поступлением в университет она взяла академический отпуск и переехала в съемную квартиру со своими друзьями. В ней было четыре комнаты, а проживало шесть человек. У двух соседок по квартире были бойфренды, так что через некоторое время они уже не могли жить вместе, и Тынне со своей подругой решили переехать в другое место.

По словам Тынне, арендная плата увеличилась на пять процентов, а поскольку квартира отапливалась газом, ежемесячные расходы на коммунальные услуги выросли довольно сильно. «Еще в мае одной соседке по квартире пришлось заплатить около 105 евро за коммунальные услуги», – рассказала девушка.

«Я знаю, что цена киловатта электроэнергии выросла. В декабре коммунальные расходы составляли 140 евро, а в июле – 61 евро на человека. Я сама довольно экономная и работала, так что неплохо справлялась, но в конце месяца у моих друзей были немного заплаканные лица», – сказала она.

Когда осенью Тынне начнет учебу в университете, она не планирует сразу же бежать работать, тем более что ее родители, вероятно, помогут покрыть расходы.

Поиск квартиры длился месяцами

Студентка Лийзи (19) со своим парнем начала искать квартиру в конце марта: «Нам сказали, что рынок аренды настолько ужасен, что если мы хотим заселиться в июне, нужно начать поиски заранее».

До переезда к своему парню Лийзи жила в однокомнатной квартире в Ласнамяэ (Таллинн).
До переезда к своему парню Лийзи жила в однокомнатной квартире в Ласнамяэ (Таллинн). Фото: Erakogu

Подходящее жилье молодые люди нашли с третьей попытки: «Мы сразу влюбились в эту квартиру и в тот же вечер подтвердили, что хотим переехать».

Поскольку Лийзи учится в Таллиннском университете в центре города, а ее парень –  в Таллиннском техническом университете в Мустамяэ, они хотели снять квартиру, которая была бы между двумя частями города. Кристийне казался подходящим районом. Также молодые люди не хотели платить более 500 евро в месяц за аренду и большие коммунальные платежи.

«В Кристийне было очень мало квартир, соответствующих нашему бюджету. Изначально у нас еще было условие, что квартира должна быть двух-трехкомнатной и с мебелью», – сказала Лийзи. Но так как ничего такого не подвернулось, была арендована квартира без мебели.

Вместе с залогом и новой мебелью молодые люди потратили 4000 евро в первые же два месяца, а зарплата Лийзи с двух работ была полностью потрачена.

Родители Лийзи тоже оплачивают ей аренду. «Мне очень повезло, что мне не нужно много работать, чтобы платить за квартиру. Моя зарплата уходит на мои вещи и коммунальные платежи», – пояснила студентка.

Бюджет сразу лопнул

Маркус (20) из Таллинна осенью собирается учиться в Эстонской авиационной академии, поэтому на время учебы ему пришлось снять квартиру в Тарту. Он начал искать квартиру в интернете еще весной. К своему большому удивлению, молодой человек узнал, что стоимость аренды небольших квартир в основном начинается с 400 евро, а он хочет платить за нее максимум 300 евро.

В идеале Маркус хотел либо более просторную однокомнатную, либо двухкомнатную квартиру поменьше. Для этого ему пришлось сделать, так сказать, квартирный марафон, и всего он осмотрел семь мест. В итоге он выбрал небольшую двухкомнатную квартиру, арендная плата за которую составляет 450 евро в месяц, то есть на 150 евро больше, чем он собирался платить.

Ему тоже помогает мать, сам он платит только за коммунальные услуги и питание. Однако из-за некоторых проблем со здоровьем молодой человек не может устроиться на традиционную работу для студентов, а значит, и подзаработать ему трудно.

Цены на продукты стремительно растут

Помимо арендной платы, молодых людей тяготит рост цен на продукты питания. «То, что я плачу за еду сейчас, по сравнению с прошлой осенью – кошмар», – жаловался Ууслеэр.

Он сравнил цены на кофе в разных магазинах и увидел, что если в одном магазине килограммовая упаковка стоила 4,20 евро, то в другом тот же сорт – 8 евро: «Сейчас я думаю, как переживу следующий учебный год в Таллинне. Лапша быстрого приготовления всегда доступна, но даже на нее цена выросла».

Рандма также заметила рост цен на традиционную студенческую еду: «Я помню, что несколько лет назад лапша быстрого приготовления была очень дешевой, но не сейчас».

Однако Рандма не обращает особого внимания на цены и выбирает для покупок ближайший магазин: «Я почувствовала, что все как-то подорожало, но на мои покупки это особо не повлияло».

По словам Тынне, рост цен на продукты питания, особенно на молочные, сумасшедший: «Кофейные сливки подорожали на 30 центов, цены на другие молочные продукты – на 20–50 центов, поэтому я стала покупать их меньше».

Мекк, который занимается спортом, заметил, что цена на белковые продукты, например, на курицу, выросла на евро, если не на два: «Если зимой упаковку яиц можно было купить примерно за полтора евро, то сейчас дешевле трех евро не найти».

Родители студентки Лийзи, обучающейся связи с общественностью, поддерживают ее небольшими деньгами на еду, так как по состоянию здоровья девочке приходится соблюдать особую диету: «Я отказалась от своей специальной еды летом, потому что цены слишком высоки. Половина буханки моего хлеба стоит почти шесть евро!»

Маркус, свежеиспеченный студент летной академии, заметил рост цен на продукты только тогда, когда жил один: «Дело в том, что ты идешь в магазин за какими-то мелочами, а это уже стоит больше десяти евро. Я покупаю мало продуктов и всегда смотрю, что именно купить. Но счет будет солидным, даже если приобрести только продукты повседневного спроса, такие как молоко или кукурузные хлопья на завтрак».

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