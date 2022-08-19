На этой неделе в Таллиннском зоопарке усыпили 17-летнюю азиатскую львицу Тори.
В Таллиннском зоопарке усыпили львицу Тори
В Таллиннском зоопарке усыпили львицу Тори
В последние годы Тори страдала от проблем со здоровьем, в том числе от печеночной недостаточности, пишет Таллиннский зоопарк.
Однако на второй неделе августа ее самочувствие резко ухудшилось, она потеряла аппетит и не хотела пить, поэтому было принято решение об ее эвтаназии.
Из трех азиатских львов, живущих в Таллиннском зоопарке в этом столетии, Тори прожила дольше всех, целых 17 лет, 5 месяцев и 28 дней.
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