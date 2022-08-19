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В Таллиннском зоопарке усыпили львицу Тори

rus.postimees.ee
В Таллиннском зоопарке усыпили львицу Тори
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Львица Тори.
Львица Тори. Фото: Tallinna loomaaed.

На этой неделе в Таллиннском зоопарке усыпили 17-летнюю азиатскую львицу Тори.

В последние годы Тори страдала от проблем со здоровьем, в том числе от печеночной недостаточности, пишет Таллиннский зоопарк.

Однако на второй неделе августа ее самочувствие резко ухудшилось, она потеряла аппетит и не хотела пить, поэтому было принято решение об ее эвтаназии.

Из трех азиатских львов, живущих в Таллиннском зоопарке в этом столетии, Тори прожила дольше всех, целых 17 лет, 5 месяцев и 28 дней.

Львица Тори.
Львица Тори. Фото: Tallinna loomaaed.
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