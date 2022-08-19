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Касса по безработице рекомендует правительству оставить ставку страхования по безработице без изменений

rus.postimees.ee
Касса по безработице рекомендует правительству оставить ставку страхования по безработице без изменений
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Пеэп Петерсон.
Пеэп Петерсон. Фото: Urmas Luik

Совет Кассы по безработице предлагает правительству сохранить налоговую ставку страхования по безработице на текущем уровне в течение следующих четырех лет, т. е. 2,4%, из которых 1,6% платит работник, а работодатель – 0,8%.

Председатель совета Кассы по безработице, министр здоровья и труда Пеэп Петерсон заявил, что Совет решил предложить правительству сохранить ставку страхования по безработице на прежнем уровне.

«Мы проанализировали затраты предыдущих кризисов, рассмотрели затраты на услуги кассы по безработице и возможные сокращения, а также обсудили альтернативу кредитования в случае неожиданного кризиса. Сегодняшнее обсуждение способствовало сохранению текущих налоговых ставок», – добавил Петерсон.

Петерсон отметил, что совет также договорился о том, когда продолжится обсуждение на тему бюджета услуг, резервов и кредитов.

В начале августа недавно назначенный в совет министр Петерсон заявил, что ему следует рассмотреть вопрос о повышении ставки налога на страхование по безработице. Он сказал, что как председатель совета, первая тема, которую он должен обсудить, – это предложение правительства по налоговой ставке страхования по безработице. «К счастью, ситуация в экономике на данный момент не самая плохая, но разумнее сейчас накапливать резервы, а не резко повышать налоговую ставку, когда наступит кризис», – отметил тогда Петерсон.

При налоговой ставке 2,4% общий доход страхования по безработице в 2023 году составит 289,5 млн евро, а расходы на страхование от безработицы составят 284,5 млн евро.

Согласно прогнозу, с учетом всех доходов и расходов, связанных со страхованием по безработице, в 2023 году активы Кассы по безработице вырастут на пять миллионов евро. К концу 2023 года, ожидаемая стоимость нетто-имущества составит 522 миллиона евро. На конец прошлого года стоимость нетто-имущества Кассы по безработице составляла 505,8 млн евро.

Страхование от безработицы началось в Эстонии в 2002 году. Самая высокая налоговая ставка была в период с 2009 по 2013 год, когда она выросла до 4,2 процента, при этом работник платил 2,8 процента, а работодатель - 1,4 процента. Ставка страхования по безработице с 2015 года составляет 2,4%.

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