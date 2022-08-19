Касса по безработице рекомендует правительству оставить ставку страхования по безработице без изменений

Председатель совета Кассы по безработице, министр здоровья и труда Пеэп Петерсон заявил, что Совет решил предложить правительству сохранить ставку страхования по безработице на прежнем уровне.

«Мы проанализировали затраты предыдущих кризисов, рассмотрели затраты на услуги кассы по безработице и возможные сокращения, а также обсудили альтернативу кредитования в случае неожиданного кризиса. Сегодняшнее обсуждение способствовало сохранению текущих налоговых ставок», – добавил Петерсон.

Петерсон отметил, что совет также договорился о том, когда продолжится обсуждение на тему бюджета услуг, резервов и кредитов.

В начале августа недавно назначенный в совет министр Петерсон заявил, что ему следует рассмотреть вопрос о повышении ставки налога на страхование по безработице. Он сказал, что как председатель совета, первая тема, которую он должен обсудить, – это предложение правительства по налоговой ставке страхования по безработице. «К счастью, ситуация в экономике на данный момент не самая плохая, но разумнее сейчас накапливать резервы, а не резко повышать налоговую ставку, когда наступит кризис», – отметил тогда Петерсон.

При налоговой ставке 2,4% общий доход страхования по безработице в 2023 году составит 289,5 млн евро, а расходы на страхование от безработицы составят 284,5 млн евро.

Согласно прогнозу, с учетом всех доходов и расходов, связанных со страхованием по безработице, в 2023 году активы Кассы по безработице вырастут на пять миллионов евро. К концу 2023 года, ожидаемая стоимость нетто-имущества составит 522 миллиона евро. На конец прошлого года стоимость нетто-имущества Кассы по безработице составляла 505,8 млн евро.