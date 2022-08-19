Со школьных лет у многих из нас осталось ощущение приближения осени, когда хочется начать все с чистого листа. И многие могут вспомнить, как новые атрибуты – более организованный письменный стол, новый стул или другие предметы, связанные с учебой – усиливают это чувство и побуждают начать учебу с новой мотивацией. Почему бы не применить этот старый прием к домашнему офису? Не нужно обязательно менять стол или стул: даже небольшие обновления способны творить чудеса.
Фото ⟩ Дизайнер: как всего за несколько евро обновить домашнее рабочее место
Правильно подобранные аксессуары позволят вам оборудовать более комфортный офис для лучшей концентрации внимания и продуктивности, а несколько лайфхаков – легко организовать и идеально адаптировать вашу рабочую зону к своим потребностям, чтобы единственным, на чем следует сосредоточиться, было выполнение текущей задачи. Дизайнер интерьера делится простыми советами, как придать индивидуальность своему кабинету или рабочему пространству, сделать его более аккуратным и эргономичным.
Аккуратный рабочий стол повышает производительность труда
Многие из нас знают, как быстро пропадает мотивация к работе, когда вы не можете сразу найти то, что вам нужно, или когда беспорядок и недостаток места подрывают вашу мотивацию еще до начала работы. Вот почему дизайнеры интерьера рекомендуют найти в доме одно определенное место, где можно хранить все необходимое для работы.
«Не стоит недооценивать настольные органайзеры, которые могут играть ключевую роль в повышении продуктивности, поскольку позволяют держать все необходимое под рукой. Такие органайзеры также полезны, если рабочее место находится в общем семейном пространстве, например, в гостиной. Ящики, держатели для файлов и другие настольные органайзеры различных размеров помогут сохранить порядок после рабочего дня и легко найти все необходимое для работы на следующее утро. Они также хорошо сочетаются с общим декором комнаты», – говорит руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус.
Римкус отмечает, что такие настольные органайзеры чрезвычайно полезны в небольших помещениях, например, держатели для документов позволяют использовать пространство стола вертикально, а органайзеры с выдвижными ящиками позволяют поддерживать порядок и легко находить нужные вещи.
С другой стороны, например, журнальные держатели – это оригинальный способ использовать пространство - их можно разместить на стене или использовать для организации ящиков.
Улучшите организацию своего рабочего пространства
Ваше рабочее пространство не ограничивается рабочим столом. После того как вы привели в порядок свой рабочий стол, подумайте о том, чтобы установить пару настенных панелей или полок. Это улучшит систему хранения и в то же время сделает рабочее место более привлекательным.
«Если рабочее место в доме небольшое, важен каждый сантиметр, и настенная панель - отличный способ использовать эти сантиметры с пользой. Настенные панели отлично подходят для небольших помещений, так как позволяют максимально использовать стены и не занимать пространство на полу», – говорит дизайнер интерьеров.
Для того чтобы рабочий стол не был загроможден и при этом все необходимые документы и канцелярские принадлежности были под рукой, вам может понадобиться ряд аксессуаров, которые предлагаются в дополнение к настенной панели: включая крючки, контейнеры, полки и зажимы.
Дизайнер интерьера также напоминает, что существует множество функциональных решений, позволяющих максимально эффективно использовать любое пространство дома, и домашний офис не является исключением. Настенные полки без видимых опор могут стать элегантным дополнением любого рабочего пространства, особенно они практичны при работе за аскетичным столом без дополнительных возможностей хранения. «Если стол стоит у стены, полки над ним создадут впечатление непринужденности и легкости, при этом четко определяя рабочее пространство. На полках можно аккуратно разложить канцелярские принадлежности или книги», –советует специалист.
Еще больше комфорта и эргономики
Комфорт и эргономика при длительном сидении за компьютером очень важны. В идеальном случае лучшее решение для домашнего офиса – это возможность адаптировать рабочее пространство к своим конкретным потребностям. Если стандартный офисный стул кажется вам неудобным или вы устали сидеть сгорбившись и хотите улучшить свою осанку, вы можете выбрать более активное решение: регулируемые по высоте стол и стул.
«Регулируемый стол с регулируемым стулом или табуретом полезен для вашего здоровья и, следовательно, для производительности, поскольку позволяет вам двигаться и улучшать осанку. Сиденье специальных высоких табуретов можно наклонить: наклон помогает укрепить мышцы и позвоночник. Табуреты также вращаются, что позволяет легко перемещаться во время работы», – говорит Римкус.
Однако даже без замены стола и стула есть способы сделать длительное сидение более эргономичным. Дизайнер интерьера рассказывает, что существуют универсальные аксессуары, например, подушка для шеи и поясницы из вязкоэластичной пены с эффектом памяти, которая превращает любое кресло в более удобное. Или подставка для монитора с выдвижным ящиком. Расположив монитор на правильной высоте, вы снимете нагрузку с шеи и плеч. Размещение монитора на правильной высоте снижает нагрузку на спину и плечи.
Пища для вдохновения
Одним из преимуществ работы из дома является то, что вы не обязаны оформлять свое рабочее место в офисном стиле с классическим столом, стульями и шкафами для документов. Ваше рабочее место может стать прекрасным дополнением вашего интерьера, и вы сможете обустроить его именно так, как хотите, чтобы чувствовать вдохновение для работы. Дизайнер интерьеров говорит: чтобы сосредоточиться и продуктивно работать, ваш домашний офис необязательно должен быть минималистичным – он может быть центром творчества, где проявляется ваша индивидуальность.
«Начните с обустройства свободной от беспорядка зоны, где можно работать или воплощать в жизнь творческие проекты, подумайте о некоторых вдохновляющих деталях. Например, на настенную панель можно повесить не только списки дел и напоминания, но и любимые фотографии, картинки или цитаты, превратив доску в коллаж вдохновения. Если в рабочем пространстве есть, например, настенные полки, на них можно разместить комнатные растения. Играйте с идеями и проявляйте творчество и на рабочем месте», – предлагает дизайнер интерьеров.