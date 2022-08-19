Фото ⟩ Дизайнер: как всего за несколько евро обновить домашнее рабочее место

Еще больше комфорта и эргономики

Комфорт и эргономика при длительном сидении за компьютером очень важны. В идеальном случае лучшее решение для домашнего офиса – это возможность адаптировать рабочее пространство к своим конкретным потребностям. Если стандартный офисный стул кажется вам неудобным или вы устали сидеть сгорбившись и хотите улучшить свою осанку, вы можете выбрать более активное решение: регулируемые по высоте стол и стул.

Фото: Пресс-фото

«Регулируемый стол с регулируемым стулом или табуретом полезен для вашего здоровья и, следовательно, для производительности, поскольку позволяет вам двигаться и улучшать осанку. Сиденье специальных высоких табуретов можно наклонить: наклон помогает укрепить мышцы и позвоночник. Табуреты также вращаются, что позволяет легко перемещаться во время работы», – говорит Римкус.

Однако даже без замены стола и стула есть способы сделать длительное сидение более эргономичным. Дизайнер интерьера рассказывает, что существуют универсальные аксессуары, например, подушка для шеи и поясницы из вязкоэластичной пены с эффектом памяти, которая превращает любое кресло в более удобное. Или подставка для монитора с выдвижным ящиком. Расположив монитор на правильной высоте, вы снимете нагрузку с шеи и плеч. Размещение монитора на правильной высоте снижает нагрузку на спину и плечи.

Пища для вдохновения

Фото: Пресс-фото

Одним из преимуществ работы из дома является то, что вы не обязаны оформлять свое рабочее место в офисном стиле с классическим столом, стульями и шкафами для документов. Ваше рабочее место может стать прекрасным дополнением вашего интерьера, и вы сможете обустроить его именно так, как хотите, чтобы чувствовать вдохновение для работы. Дизайнер интерьеров говорит: чтобы сосредоточиться и продуктивно работать, ваш домашний офис необязательно должен быть минималистичным – он может быть центром творчества, где проявляется ваша индивидуальность.

Фото: Пресс-фото