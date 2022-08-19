В субботу биржевая цена электроэнергии упадет на 70,2 процента

Самой высокой – 535,33 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет в субботу с 22 до 23 часов, а самой низкой – 15,88 евро за мегаватт-час – с 15 до 16 часов.

В Латвии и Литве электроэнергия будет стоить в субботу 393,70 евро, на 169,5 процента больше, чем в Эстонии. В Финляндии электричество будет стоить в субботу 54,99 евро за мегаватт-час, на 62,4 процента меньше, чем в Эстонии.

В этом июле средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 233,21 евро за мегаватт-час, что более чем вдвое выше, чем в июле 2021 года, когда средняя месячная цена составила 83,78 евро за мегаватт-час. Средняя биржевая цена в июле была также на 34,2 процента выше, чем в июне, когда она составила 173,83 евро за мегаватт-час.