Инфляция в Эстонии приближается к 23 процентам, что является одним из самых высоких показателей в еврозоне. Общий рост цен и энергетический кризис вызывают неуверенность в завтрашнем дне и создают трудности, с которыми не всегда понятно, как справляться. Rus.Postimees обратился к экономическим экспертам с просьбой дать конструктивные советы по поводу того, что делать для снижения денежных рисков и сохранения привычного образа жизни.
Советуют эксперты ⟩ Как действовать сейчас, чтобы снизить денежные риски и сохранить привычный образ жизни?
Лийзи Кирх, координатор по финансовой грамотности в Министерстве финансов
Всегда разумно хранить дома небольшой запас еды – консервы, сухие продукты питания, которые имеют длительный срок годности. Во-первых, потому что иногда дойти до магазина бывает проблематично – приближается сезон вирусов, а во-вторых, чтобы была возможность накормить семью на скорую руку. Но нет смысла покупать большое количество продуктов, если есть риск, что вы не сможете все это съесть.
Сейчас разумно делать сбережения: это полезно как для кошелька, так и для здоровья. Также хорошо иметь в запасе небольшую сумму наличных: например, для одного-двух крупных походов по магазинам на случай, если платежная система временно не работает. Каждой семье полезно иметь так называемый трехмесячный буфер, то есть денежный запас: на случай непредвиденных расходов (бытовая техника выйдет из строя, придется лечить зубы) или уменьшения дохода, включая потерю работы.
Если раньше машина была практически в каждой семье, то сейчас, в связи с ростом всех сопутствующих расходов (страховые платежи, ремонт, обслуживание, топливо), автомобиль может стать товаром, от которого будут отказываться. Здесь сочетаются и защита окружающей среды, и экономика совместного потребления, и то, что у некоторых людей не хватает денег на покрытие расходов на содержание автомобиля. Возможно, придется привыкнуть к более прохладной на пару градусов температуре в доме в зимние месяцы. Неуверенность людей в завтрашнем дне и высокие цены на энергоносители также могут на время превратить некоторые услуги в так называемые «предметы роскоши»: спа, кино, театр, концерты, музеи не являются самыми важными для выживания, поэтому люди могут решить сэкономить на них. В то же время высокие цены на электроэнергию вынуждают поставщиков этих услуг поднимать цены, чтобы свести концы с концами.
Я могу привести данные опроса по финансовой грамотности, проведенного среди жителей Эстонии в 2019 году, в опросе участвовало более тысячи человек. Если основной источник дохода прервется, ответили 10% респондентов, им хватит средств только на неделю. У 17% респондентов буфера хватило бы на месяц. 25% респондентов смогли бы жить без источника дохода в течение трех месяцев. У 16% ответивших хватило бы финансовых средств на 3–6 месяцев, и только 23% респондентов смогут прожить без основного источника дохода более чем 6 месяцев. То есть почти четверть населения Эстонии не имеет буфера, который помог бы на случай непредвиденных расходов и/или потери работы, что также делает их уязвимыми в преддверии осени.
Министерство финансов каждые четыре года проводит исследования финансовой грамотности населения, Банк Эстонии также заказывает тематический мониторинг. Результаты показывают, что осведомленность населения на самом деле довольно хорошая – по сравнению с другими странами мы, скорее, находимся в верхней части таблицы. Уровень финансовой грамотности также растет из года в год, но мы видим, что изменения требуют времени. Проблема в применении знаний на практике: хоть и есть понимание, что все доходы не должны тратиться, люди все еще живут от зарплаты до зарплаты. Также есть очень большое количество людей, которые имеют долги и не могут их вовремя погасить. Третьим компонентом финансовой грамотности являются внутренние установки, по которым мы видим, что молодые люди больше верят в свои силы. Они уверены, что могут последовательно и целенаправленно увеличивать свое финансовое благополучие, поскольку у них больше знаний и практики.
Если человек уже беспокоится о том, сможет ли он справиться со своими финансовыми обязательствами, то ему следует обратиться к консультанту по долгам, посмотреть контакты по уездам, например здесь. Есть возможность обратиться в местное самоуправление или в Кассу по безработице, где можно воспользоваться бесплатной консультацией по долгам при наличии направления от социального работника. В Таллинне, например, тоже есть служба экономического консультирования.
Не стоит оставаться в одиночестве. Идеально, если ваш спутник жизни/партнер, родители или лучшие друзья все хотят развиваться в этой области: устраивайте встречи и пусть каждый пообещает, что он сделает в обозримом будущем. Также можно обсудить в группе, если что-то сбивает вас с толку. Взаимная поддержка помогает. Не менее важен тот фактор, что обещание, данное другим людям, заставляет вас работать усерднее. Вы также можете открыто говорить о деньгах с детьми, чтобы у них с раннего возраста выработались полезные привычки, чтобы они понимали, почему в семье дела обстоят не так, как раньше.
Идеально, если у вас уже есть накопления, на которые можно прожить как минимум три месяца. Какая сумма имеется в виду, зависит от анализа доходов и расходов семьи. Разумно проанализировать, откуда берутся деньги и на что они каждый месяц тратятся. Вам не нужно делать это вручную, используйте приложения интернет-банка или, например, приложение MyFinancier, созданное в Эстонии. Таблица доходов и расходов также помогает понять, на чем можно сэкономить, если это действительно необходимо (крупные счета за электроэнергию, потеря работы, множество непредвиденных расходов и т. д.). Также полезно понимать, какие расходы являются для нас необходимыми, а какие – просто дань удобству или привычке. Вы определенно можете отказаться от пустого хождения по магазинам, когда нет необходимости что-то купить.
Мари-Лийз Яагер, руководитель Центра информации по денежным делам Swedbank
Если у вас есть возможность выращивать овощи и фрукты, то, разумеется, стоит этим пользоваться и делать заготовки. Также важно создать денежный резерв, чтобы в случае необходимости покрыть возросшие расходы. Трудно предсказать, что может перейти из предметов необходимости в область роскоши, будь то в финансовом отношении или с точки зрения доступности.
По статистике Swedbank, 70 процентов клиентов Swedbank имеют ликвидных сбережений меньше, чем их ежемесячный доход. Финансовая грамотность жителей Эстонии находится на передовых позициях в Европе, но с ее применением на практике дела обстоят не так хорошо. У двух третей части населения до сих пор нет финансового буфера: люди живут от зарплаты до зарплаты и берут кредиты под немыслимо высокие проценты. В то же время после начала кризиса для людей стало важным обеспечение своей финансовой безопасности. Они стали активно развивать свою финансовую грамотность, чтобы быть готовыми к возможным трудностям. Люди стали больше читать статей, блогов, книг о финансовой грамотности и слушать подкасты.
Прежде всего, можно проанализировать свои доходы и обратить внимание на то, куда тратятся деньги, то есть подготовить обзор расходов и доходов. Затем посмотреть, какие расходы являются самыми большими и на чем можно было бы сэкономить. Также стоит разобраться, какие расходы являются постоянными и с какими придется столкнуться в обозримом будущем. Чтобы обсудить финансовые вопросы, всегда можно обратиться к консультантам банка: они являются специалистами в этой области.
Если финансовые трудности уже возникли, нужно быстро связаться с кредиторами, чтобы найти подходящее решение и подать сигнал о том, что исполнять обязательства вам становится трудно. Также можно бесплатно обратиться к консультантам по долгам, которые помогут юридическим советом и научат, как постепенно справиться с такой ситуацией.
Имеет смысл окружить себя людьми, которые осознанно потребляют, а также хотят улучшить свои навыки финансовой грамотности. Полезно проверить, на кого вы подписаны в социальных сетях, какие новости читаете. Если вас постоянно призывают что-то покупать или потреблять (скидки) и жить только сегодняшним днем, то изменить свой образ мышления труднее. Начните осознанно слушать подкасты, которые освещают подобные темы, читайте советы по накоплению и книги по финансовой грамотности. Можно узнать, когда проходит тематический семинар, в котором вы сможете принять участие.
Подготовиться к финансовому кризису можно и нужно. Важно иметь финансовый резерв, из которого можно взять деньги на непредвиденные расходы в случае необходимости. Подумайте, можете ли вы повлиять, например, на свои расходы на отопление – лучше утеплить жилое помещение, поменять окна или систему отопления. Если вы собираетесь взять кредит, подумайте, сможете ли вы справиться с обязательствами, если ваш доход уменьшится. Проанализируйте свои активы, обязательства и расходы. Определите, где вы можете сэкономить, если это необходимо. Также стоит поискать возможности дополнительного заработка на случай, если вы потеряете работу или ваш доход уменьшится. Важно продолжать развивать свои навыки, чтобы уметь адаптироваться к изменяющейся среде.
Райво Варе, экономический эксперт и предприниматель, бывший госминистр, экс-министр транспорта и связи
Нехватки продовольствия у нас не будет, поэтому разумнее иметь денежные сбережения. Думаю, что изменения будут происходить в связи с экологическим фактором. Товары, влияющие на окружающую среду, могут перейти из категории необходимых в категорию исключительных. Мы сейчас можем это заметить на примере рынка автомобилей.
Тот факт, что некоторые люди живут от зарплаты до зарплаты, связан с общим благосостоянием общества. Однако я должен остудить пыл критиков, поскольку в своей жизни я заставал разные ситуации. Были периоды времени, когда процент людей, живущих от зарплаты до зарплаты, приближался к стопроцентному показателю. С этой точки зрения, сейчас ситуация, разумеется, лучше.
Связано ли это с финансовой грамотностью? Безусловно. Но нужно отметить, что финансовая грамотность – это часть проблемы, но не единственная. Некоторые люди привыкли жить без сбережений. Раньше привычка создавать финансовый буфер была сильнее. В настоящее время распространена практика достаточно легкого получения кредита. На первый взгляд, это удобно и легко, но люди не всегда умеют правильно оценить финансовые обязательства и связанные с ними риски.
Думаю, что финансовая грамотность жителей Эстонии находится на среднем уровне. В некотором смысле благополучный период времени, который предшествовал нынешнему энергетическому и экономическому кризисам, не способствовал развитию этих навыков. На психологическом уровне это можно объяснить. Все выглядело более оптимистично, поэтому люди, наверное, относились немного небрежно к своим финансам. Нынешняя ситуация вынуждает нас быть более внимательными и рациональными, анализировать свои потребительские привычки.
Финансовой грамотности нужно учить. Причем этому нужно учить со школы. Насколько я знаю, это уже входит в куррикулум. Качество обучения этих навыков мне комментировать трудно. Важно извлекать уроки из своего и чужого опыта. Это может прозвучать немного критически, но думаю, что некоторые люди не умеют считать. Элементарные знания на уровне школьной арифметики подводят. Например, люди не умеют высчитывать процентную ставку, поскольку не понимают, что это такое. Если человек, взял кредит и сначала, как ему кажется, платит мало, но потом должен платить в рассрочку и имеет достаточно высокий процента интресса, то в итоге он заплатит намного больше. Некоторые люди о таких элементарных вещах не думают. И на этом строится целый бизнес.
У нас существуют две параллельные системы. Первая – банковская, вторая – государственная. К их представителям и консультантам можно обращаться. Мне кажется, что много людей ни к тем, ни к другим не обращаются. Сейчас у нас эти системы основаны на клиентской логике, а нужно, чтобы они исходили из системной логики.
Подготовиться к предстоящему кризису можно, если учесть три аспекта. Во-первых, человек должен быть психологически подготовлен к быстрым изменениям, в том числе – и к ухудшению ситуации. Готовность адаптироваться намного улучшает эффективность работы. Во-вторых, разумеется, нужно иметь финансовый буфер. В-третьих, надо проанализировать свои потребительские привычки.
Экономический эксперт банка LHV Хейдо Витсур
Многое зависит от размера, а также структуры расходов и доходов человека. Около 40% людей не имело особых сбережений даже тогда, когда такого роста цен не было и их основными расходами были продукты питания. Соответственно, единственное, на чем можно сэкономить, – это продукты питания. К сожалению, бесконечно это делать нельзя, потому что от недостаточного или неразнообразного питания будут страдать трудоспособность и здоровье людей, что приведет к дополнительным проблемам и расходам. Я бы посоветовал этим 40% населения откладывать как можно больше денег на оплату отопления на зиму, потому что все признаки показывают, что энергетический кризис этой зимой не ослабнет. Самые богатые (около 20% населения) относительно свободны в своем выборе, пока не обременены обязательствами, и могут поступать так, как считают нужным.
Статистика LHV показывает, что более трети людей живет от зарплаты до зарплаты, то есть практически не имеет сбережений. Финансовая грамотность эстонцев очень разная. Вызывает озабоченность то, что финансовая грамотность недопустимо большого числа людей находится, мягко говоря, на скромном уровне.
Необходимо понять, что пробелы в знаниях, как и проблемы у людей очень разные. Они начинаются с навыков составления простейшего семейного бюджета и заканчиваются сложными инвестиционными решениями. К счастью, у нас есть интернет, где можно либо получить ответ на волнующие нас вопросы, либо найти место для повышения финансовой грамотности в определенной области. На сегодняшний день также создано несколько приложений, с помощью которых можно проанализировать свои расходы или, например, составить бюджет.
Есть две возможности для развития навыков финансовой грамотности: учиться самому с помощью интернета или ходить на курсы. LHV предлагает, например, бесплатные семинары по инвестициям.
Чтобы быть максимально подготовленным к любому кризису, необходимо иметь резервы. Во-вторых, необходимо как можно лучше распределить свои риски, подстраховаться, чтобы один просчет не привел к катастрофе. Особенно следует избегать новых обязательств, таких как кредиты.
Руководитель сферы повседневного банковского обслуживания Coop Pank Теэт Керем
Очень сложно предсказать, наступит ли финансовый кризис и каким он в итоге будет. Вероятно, что зимний отопительный период для многих будет трудным. Пока сохраняются рабочие места, трудности можно преодолеть. Разумно создать буфер, чтобы было достаточно резервов для покрытия как минимум трехмесячных расходов. Однако размер сберегательного буфера может быть и больше. Это может зависеть в первую очередь от того, что дает человеку спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.
Начать стоит с того, чтобы записать и проанализировать все ваши ежедневные текущие расходы и неизбежные фиксированные расходы. Их нужно сопоставить с вашим доходом. В то же время было бы целесообразно просмотреть все основные и второстепенные платы за обслуживание, включая, например, платы за обслуживание банкам. Полезно выяснить, где предлагается больше всего преимуществ за самую низкую плату. Если накопительный буфер создан, обязательно следует проверить, готов ли какой-либо банк начислять проценты на остаток денежных средств на счете. Например, Coop Pank ежемесячно выплачивает всем пользователям расчетного пакета Rändrahnu проценты на остаток денежных средств на счете. Денежные средства на счету приносят 1% годовых. Его большим преимуществом является то, что деньги на счете всегда доступны и могут быть использованы его владельцем. Кроме того, Coop Pank также недавно повысил процентные ставки по своим срочным вкладам, которые теперь достигают 2% для более длительных сроков. Срочный депозит подходит человеку, который хочет, чтобы его сбережения приносили дополнительный доход, но не желает подвергать себя чрезмерным рискам.
В стратегии развития финансовой грамотности жителей Эстонии ссылаются на исследования, которые подтверждают, что более 70% эстоноземельцев обладают базовыми знаниями в области финансовой грамотности. Они знают, как и почему следует копить деньги, экономить и инвестировать в пенсионные фонды, сравнивать финансовые продукты, анализировать расходы и доходы. Однако это же исследование показывает, что по каким-то причинам большая часть населения не применяет эти знания ежедневно: только 58,8% населения ведет себя в соответствии со знаниями элементарной финансовой грамотности.
Треть населения не чувствует себя уверенно в управлении своими финансами, но и не предпринимает никаких действий: 32% переживают, смогут ли покрывать свои ежемесячные расходы; 37% признают, что финансы ограничивают их жизнь; у 28% человек редко остаются деньги к концу месяца либо их вообще не остается; 31% людей не откладывали деньги в последний год; столько же респондентов сталкивались в последние 12 месяцев с ситуацией, когда их расходы не покрывались доходами. Однако стоит отметить, что подавляющее большинство платит по счетам вовремя.
Доступно много информации и учебных материалов для расширения финансовых знаний и улучшения привычек, но мы также призываем людей обсуждать эти вопросы вместе с Coop Bank.
Менеджер по продажам сегмента частных клиентов SEB Виктория Саард
Жители Эстонии ощутили повышение цен с начала этого года. Хотя в конце весны и летом затраты на электроэнергию, связанные с домашним хозяйством, были ниже, было бы разумно подготовиться к осеннему отопительному сезону и сделать первые шаги, чтобы лучше организовать свои финансы.
Сознательное финансовое планирование начинается с создания и отслеживания своего бюджета. Для этого регулярно записывайте все свои доходы и расходы. Существует множество различных способов и помощников для отслеживания расходов – от старой доброй ручки и бумаги (и сбора чеков), внесения расходов в таблицу Excel до использования различных приложений, специально созданных для этой цели. Записывая и анализируя свои расходы, вы получаете четкое представление о том, насколько велики ваши ежемесячные неизбежные расходы и сколько вы тратите, например, на эмоциональные покупки.
Зачастую на бюджет влияют меньшие суммы – кажется, не так уж страшно тратить несколько евро на мороженое или на кофе каждый день и несколько десятков евро на билеты на фестивали или концерты по выходным. Однако такие траты могут составлять значительную сумму месячного бюджета. Наличие четкого обзора ваших расходов облегчает планирование бюджета и принятие обоснованных финансовых решений.
Для снижения ежемесячных расходов стоит критически проанализировать эмоциональные покупки и по возможности сократить их. Однако, не нужно забывать, что вы должны получать удовольствие от жизни и время от времени можете позволить себе некоторые эмоциональные траты, потому что только счастливый и удовлетворенный человек может стремиться к достижению своих целей.
Чтобы накопить денежные резервы, вы должны, исходя из вашего бюджета, установить ежемесячную норму сбережений, то есть процент от вашего дохода или определенную сумму, которую вы каждый месяц откладываете. Рекомендуется откладывать каждый месяц. Ориентиром может быть 10% от вашего постоянного дохода и 30-50% от суммы при получении дополнительного дохода.
Начинайте составление нового месячного бюджета с откладывания сбережений. Сначала переведите сумму, которую вы собираетесь откладывать, на отдельный счет сразу после зарплаты, чтобы избежать искушения. Можно открыть другой расчетный счет, сберегательный счет или срочный вклад. Конечно, есть возможность оставить сэкономленные деньги на своем обычном расчетном счете, если вы уверены, что не потратите запланированные сбережения. Однако практика показывает, что лучше держать резерв отдельно. Не рекомендуется инвестировать средства, являющиеся денежным резервом, поскольку финансовые рынки нестабильны.
Если нет возможности ежемесячно откладывать 10% от вашего обычного дохода, то можно начать откладывать меньшие суммы. За более длительный период времени удастся накопить значительную сумму.
Дигикопилка SEB позволяет откладывать деньги. Она работает очень просто – сумма, оплаченная дебетовой картой, округляется до следующего целого евро. Разница между округленной и выплаченной суммой перечисляется с расчетного счета на сберегательный счет. Это означает, что если вы пойдете поесть с друзьями и заплатите, например, 16,40 евро банковской картой, то на следующее утро на сберегательный счет будет переведено 60 центов (17 – это следующий полный евро, а выплаченная разница – 0,6 евро).
Кроме того, SEB подготовил различные лекции о финансовой грамотности, которые доступны для всех на веб-странице. Каждый год наши сотрудники также посещают школы и проводят лекции, чтобы молодежь лучше знала о финансовых вопросах.